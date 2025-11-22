La Bestia Damián Castro noqueó a Cirica en la velada de boxeo del Club Villa Seca de Maipú

Embed - Damián Castro, del Club Villa Seca, noqueó técnicamente en el 3° round a Alejandro Cirica en Maipú

Tras un nutrido programa con 15 peleas entre aficionados, donde se disputó una final y dos combates por cuatros de final del torneo Guantes de Oro; dos pleitos por la Copa Ciudad de Maipú, eliminatorias para armar el seleccionado de la Federación Mendocina de Box, de cara el Regional de San Luis, y un título mendocino en juego, llegó el turno de la esperada pelea profesional de Castro y Cirica.

La pelea en sí fue un monólogo que tuvo como trama el acecho furtivo de un muy concentrado Castro, que desde el centro del ring se dedicó a cortarle el camino al pupilo de Manzanita Estrella y buscar un KO consagratorio. desde el minuto uno del primer round, ya hizo daño y condicionó a su rival a trabajar en modo supervivencia.

La felicidad de Damián Castro luego de su triunfo por KOT en Villa Seca, ante su gente, sobre Cirica

Castro buscó el KO desde el inicio para su segundo triunfo en el boxeo rentado

Abriendo con el jab de zurda, La Bestia trató de no ser sorprendido con esta misma mano por Cirica, que siempre trató de mantenerlo lejos, y esperar el momento para descargar su potente derecha. El del Valle de Uco apenas pudo meter una fuerte derecha al finalizar el segundo round, que fue un llamado de atención para el local, lanzado ya en modo "cacería".

Aumentando la presión y lanzándose a fondo, Castro empezó a sumar directos de derecha en los veloces cruces y comenzó a demoler la poca resistencia del visitante.

Antes de la campana del tercer capítulo, tres bombazos rectos fueron suficientes para que, en pleno escape, Cirica se fuera a la lona, y atinadamente el árbitro Javier Luján decidiera que ya no había equivalencias sobre el ring, ni siquiera inició el conteo, decretando el KOT.