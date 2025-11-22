Arrasa en Netflix: la comedia familiar que enamora con su excéntrico protagonista

EL JOVEN SHELDON (1) El joven Sheldon, la historia del niño más excéntrico de la TV que vuelve a ganar popularidad con su llegada Netflix.

A su vez, Kelly Lawler de USA Today destacó: “Armitage se las arregla para resultar mono, pero no empalagoso, y lo suficientemente contundente y molesto como para que veamos indicios de la versión del personaje de Parsons casi tres décadas mayor”. Con este respaldo, El joven Sheldon sigue posicionándose entre las series y películas más recomendadas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie El joven Sheldon

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El joven Sheldon versa: “Antes de ser físico, solo era Sheldon, un incomprendido niño prodigio del este de Texas”.

Iain Armitage interpreta al joven prodigio que conquista Netflix con su carisma y su mirada única al mundo escolar.

En esta serie derivada de ‘Big Bang’, Sheldon Cooper tiene 9 años y se salta cuatro cursos para entrar directamente a la secundaria junto con su hermano mayor, menos listo que él.

La vida en ella no será fácil, ya que sus compañeros, sus padres, su hermana melliza, su abuela y sus vecinos no entienden a Sheldon.

Netflix: tráiler de la serie El joven Sheldon

Reparto de El joven Sheldon, serie de Netflix

Iain Armitage

Zoe Perry

Lance Barber

Montana Jordan

Raegan Revord

Annie Potts

Jim Parsons

