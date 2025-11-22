Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Arrasa en Netflix: la comedia familiar que enamora con su excéntrico protagonista

La exitosa comedia de Netflix que se consolida entre las series y películas más vistas, con humor, emoción y grandes críticas internacionales.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Iain Armitage es el protagonista de esta serie que acaba de aterrizar en Netflix.

Iain Armitage es el protagonista de esta serie que acaba de aterrizar en Netflix.

El joven Sheldon llegó al catálogo de series y películas de Netflix como una de las opciones más atractivas para quienes disfrutan de la comedia familiar con sello estadounidense. Creada por Chuck Lorre y Steve Molaro, esta sitcom que cuenta con siete temporadas explora la infancia del excéntrico Sheldon Cooper, el personaje que luego brillaría en The Big Bang Theory.

Con un tono tierno, situaciones cotidianas y un retrato encantador de la genialidad precoz, la serie combina humor y emoción de una forma accesible para todo tipo de público. No sorprende que, según IndieWire, la producción encapsule “diversión y emoción”, consolidándose como una de las favoritas dentro del catálogo de Netflix.

La actuación de Iain Armitage ha recibido elogios de la crítica. Hank Stuever de The Washington Post señaló: “Ver a Armitage resulta adorable, tanto que realmente no necesitamos a Parsons entrometiéndose para ordenar las historias”.

EL JOVEN SHELDON (1)
El joven Sheldon, la historia del niño más excéntrico de la TV que vuelve a ganar popularidad con su llegada Netflix.

El joven Sheldon, la historia del niño más excéntrico de la TV que vuelve a ganar popularidad con su llegada Netflix.

A su vez, Kelly Lawler de USA Today destacó: “Armitage se las arregla para resultar mono, pero no empalagoso, y lo suficientemente contundente y molesto como para que veamos indicios de la versión del personaje de Parsons casi tres décadas mayor”. Con este respaldo, El joven Sheldon sigue posicionándose entre las series y películas más recomendadas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie El joven Sheldon

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El joven Sheldon versa: “Antes de ser físico, solo era Sheldon, un incomprendido niño prodigio del este de Texas”.

EL JOVEN SHELDON
Iain Armitage interpreta al joven prodigio que conquista Netflix con su carisma y su mirada única al mundo escolar.

Iain Armitage interpreta al joven prodigio que conquista Netflix con su carisma y su mirada única al mundo escolar.

En esta serie derivada de ‘Big Bang’, Sheldon Cooper tiene 9 años y se salta cuatro cursos para entrar directamente a la secundaria junto con su hermano mayor, menos listo que él.

La vida en ella no será fácil, ya que sus compañeros, sus padres, su hermana melliza, su abuela y sus vecinos no entienden a Sheldon.

Netflix: tráiler de la serie El joven Sheldon

Embed - El Joven Sheldon (Trailer español)

Reparto de El joven Sheldon, serie de Netflix

  • Iain Armitage
  • Zoe Perry
  • Lance Barber
  • Montana Jordan
  • Raegan Revord
  • Annie Potts
  • Jim Parsons

Dónde ver la serie El joven Sheldon, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El joven Sheldon se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El joven Sheldon se puede ver en Netflix y HBO Max.
  • España: la serie El joven Sheldon se puede ver en Netflix y Prime Video.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar