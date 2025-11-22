El joven Sheldon llegó al catálogo de series y películas de Netflix como una de las opciones más atractivas para quienes disfrutan de la comedia familiar con sello estadounidense. Creada por Chuck Lorre y Steve Molaro, esta sitcom que cuenta con siete temporadas explora la infancia del excéntrico Sheldon Cooper, el personaje que luego brillaría en The Big Bang Theory.
Arrasa en Netflix: la comedia familiar que enamora con su excéntrico protagonista
La exitosa comedia de Netflix que se consolida entre las series y películas más vistas, con humor, emoción y grandes críticas internacionales.
Con un tono tierno, situaciones cotidianas y un retrato encantador de la genialidad precoz, la serie combina humor y emoción de una forma accesible para todo tipo de público. No sorprende que, según IndieWire, la producción encapsule “diversión y emoción”, consolidándose como una de las favoritas dentro del catálogo de Netflix.
La actuación de Iain Armitage ha recibido elogios de la crítica. Hank Stuever de The Washington Post señaló: “Ver a Armitage resulta adorable, tanto que realmente no necesitamos a Parsons entrometiéndose para ordenar las historias”.
A su vez, Kelly Lawler de USA Today destacó: “Armitage se las arregla para resultar mono, pero no empalagoso, y lo suficientemente contundente y molesto como para que veamos indicios de la versión del personaje de Parsons casi tres décadas mayor”. Con este respaldo, El joven Sheldon sigue posicionándose entre las series y películas más recomendadas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El joven Sheldon
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El joven Sheldon versa: “Antes de ser físico, solo era Sheldon, un incomprendido niño prodigio del este de Texas”.
En esta serie derivada de ‘Big Bang’, Sheldon Cooper tiene 9 años y se salta cuatro cursos para entrar directamente a la secundaria junto con su hermano mayor, menos listo que él.
La vida en ella no será fácil, ya que sus compañeros, sus padres, su hermana melliza, su abuela y sus vecinos no entienden a Sheldon.
Netflix: tráiler de la serie El joven Sheldon
Reparto de El joven Sheldon, serie de Netflix
- Iain Armitage
- Zoe Perry
- Lance Barber
- Montana Jordan
- Raegan Revord
- Annie Potts
- Jim Parsons
Dónde ver la serie El joven Sheldon, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El joven Sheldon se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El joven Sheldon se puede ver en Netflix y HBO Max.
- España: la serie El joven Sheldon se puede ver en Netflix y Prime Video.