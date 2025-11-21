La película de Netflix que mostró el secreto más cruel y está basada en hechos reales

A partir de una denuncia, los periodistas comienzan a tirar del hilo y a descubrir numerosos casos de abuso sexuales cometidos por miembros de la Iglesia y como esta institución fue encubriendo a los culpables durante años.

netflix

No obstante, la historia que narra esta película muestra que un caso así no es tan fácil, ya que el grupo de periodistas deberá enfrentar grandes presiones para abandonar la investigación y que nada salga publicado.

Esta película, que está en Netflix, supo ganar dos premios Oscar. Uno de ellos fue a Mejor Guion Original y el otro, el más codiciado, a Mejor Película, ya que fue una de las sensaciones del 2016.

Trailer de Spotlight, la película de Netflix

Embed - EN PRIMERA PLANA | Trailer oficial subtitulado (HD)

Reparto de Spotlight, la película de Netflix