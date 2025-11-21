La película de Netflix que mostró el secreto más cruel y está basada en hechos reales

En el año 2015 hubo una película que conmocionó a millones de personas. Una cita en la que, en dos horas, se revelaba el peor y más cruel de los secretos. En la actualidad de puede ver en Netflix y casi que debería ser obligatorio verla, porque la historia que allí se narra se ha repetido en varias partes del mundo.
Con un elenco de grandes actores, esta película de Hollywood decidió ir contra el secretismo, los abusos y una de las instituciones más antiguas y poderosas. Está en Netflix y su nombre es Spotlight.
De qué se trata Spotlight, la película de Netflix
A lo largo de las dos horas, esta película, disponible en el catálogo de Netflix, cuenta la historia de como un equipo periodístico de Boston, en Estados Unidos, se encuentra frente a uno de los casos más aberrantes de la historia.
A partir de una denuncia, los periodistas comienzan a tirar del hilo y a descubrir numerosos casos de abuso sexuales cometidos por miembros de la Iglesia y como esta institución fue encubriendo a los culpables durante años.
No obstante, la historia que narra esta película muestra que un caso así no es tan fácil, ya que el grupo de periodistas deberá enfrentar grandes presiones para abandonar la investigación y que nada salga publicado.
Esta película, que está en Netflix, supo ganar dos premios Oscar. Uno de ellos fue a Mejor Guion Original y el otro, el más codiciado, a Mejor Película, ya que fue una de las sensaciones del 2016.
Reparto de Spotlight, la película de Netflix
- Mark Ruffalo como Michael Rezendes
- Michael Keaton como Walter 'Robby' Robinson
- Rachel McAdams como Sacha Pfeiffer
- Liev Schreiber como Marty Baron
- John Slattery como Ben Bradlee, Jr.
- Brian d'Arcy James como Matt Carroll
- Stanley Tucci como Mitchell Garabedian