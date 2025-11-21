Netflix cuenta con un catálogo de series y películas repleto de opciones para todos los gustos. Una serie se ha convertido en una de las ofertas coreanas más elegidas de los últimos años, y es que su relato basado en una reconocida novela francesa, ha reunido millones de reproducciones con tan solo 8 capítulos en total: Reina Mantis.
La serie coreana de Netflix que arrasa en visitas con 8 capítulos
La oferta asiática es una de las historias de Netflix más atrapantes de los últimos años, con un relato top del género policial
Las series y películas de producción españolas y turcas, han quedado completamente opacadas por las historias asiáticas que llegan a Netflix, y es que, especialmente, las coreanas arrasan en el catálogo. Esta serie se ha convertido en una historia de las más atrapantes del género criminal, con un relato que llegó a ser uno de los 10 relatos más elegidos a nivel global al momento de su estreno.
Los k-dramas vienen arrasando dentro del catálogo de series y películas de Netflix, y esta oferta policial no es la excepción, donde el drama y el suspenso también está presente desde el primer minuto. La serie consiguió una catarata de críticas positivas, y es que la química y el duelo entre las dos protagonistas, lo cual le dio a este relato un ritmo muy interesante, que le sumó muchos puntos para los suscriptores.
Con un total de tan solo 8 capítulos, la serie se posiciona como una de las grandes historias del género de Netflix, con una trama basado en una reconocidísima novela de origen francés. Su éxito en el catálogo de series y películas no solo se dio entre los relatos basados en obras literarias, sino también como una de las opciones más recomendadas de la plataforma, todo gracias a su historia corta e intensa.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es uno de los mejores relatos coreanos de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Reina Mantis
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana que arrasa en visitas, Reina Mantis centra su historia en: "Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre".
Esta serie es una de las historias coreanas más atrapantes de todo Netflix pertenecientes a este género.
Reparto de la serie de Netflix, Reina Mantis
- Go Hyun-jung como Jung Yi-shin
- Jang Dong-yoon como Cha Soo-yeol
- Jo Sung-ha como Choi Jung-ho,
- Lee El como Na-hee
- Kim Bo-ra como Lee Jung-yeon
- Lee Hwang-ui como Jeong Hyeon-nam
- Kim Min-ho como Bae Seong-gyu
- Kim Tae-jung como Choi Hyu
- Park Wan-hyung como Son Ji-an
- Han Dong-hee como Seo A-ra
- Lee Chang-min como Park Min-jae
Dónde ver la serie Un juego de caballeros, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Reina Mantis se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Queen Manthis se puede ver en Netflix.
- España: Reina Mantis se puede ver en Netflix.