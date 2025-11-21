La serie coreana de Netflix que arrasa en visitas con 8 capítulos

Con un total de tan solo 8 capítulos, la serie se posiciona como una de las grandes historias del género de Netflix, con una trama basado en una reconocidísima novela de origen francés. Su éxito en el catálogo de series y películas no solo se dio entre los relatos basados en obras literarias, sino también como una de las opciones más recomendadas de la plataforma, todo gracias a su historia corta e intensa.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es uno de los mejores relatos coreanos de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Reina Mantis

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana que arrasa en visitas, Reina Mantis centra su historia en: "Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales y a quien ha intentado olvidar durante toda su vida: su madre".

Esta serie es una de las historias coreanas más atrapantes de todo Netflix pertenecientes a este género.

reina mantis 2

Reparto de la serie de Netflix, Reina Mantis

Go Hyun-jung como Jung Yi-shin

Jang Dong-yoon como Cha Soo-yeol

Jo Sung-ha como Choi Jung-ho,

Lee El como Na-hee

Kim Bo-ra como Lee Jung-yeon

Lee Hwang-ui como Jeong Hyeon-nam

Kim Min-ho como Bae Seong-gyu

Kim Tae-jung como Choi Hyu

Park Wan-hyung como Son Ji-an

Han Dong-hee como Seo A-ra

Lee Chang-min como Park Min-jae

