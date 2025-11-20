Está en Netflix, es danesa con 6 capítulos y la comparan con Dark

Esta serie tiene, para muchos, lo que se considera como un formato ideal para Netflix, ofreciendo una historia sumamente atractiva, con un detalle clave para su éxito en el catálogo de series y películas: apenas tiene 6 capítulos. A pesar de la enorme cantidad de reproducciones obtenidas en la plataforma, hay que saber que entre los suscriptores, la crítica estuvo bastante dividida.

Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas a mediados del 2023, y desde entonces se ha convertido en una de las ofertas danesas más elegidas de toda la plataforma.

Embed - Equinox | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: De qué trata la serie Equinox

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie danesa de solo 6 capítulos, Equinox centra su historia en: "Atormentada por las visiones tras la desaparición de su hermana y sus compañeros de clases hace 21 años, Astrid inicia una investigación que descubre una oscura realidad".

Esta serie logró sumar a Netflix una historia que conjuga todo lo que buscan los suscriptores: atractiva, corta e intensa.

equinox netflix (2)

Reparto de Equinox, serie de Netflix

Danica Curcic como Astrid

Lars Brygmann como Dennis

Karoline Hamm como Ida

Hanne Hedelund como Lene

Viola Martinsen como Astrid, 9 años

Fanny Bornedal como Amelia

August Carter como Jakob

Dónde ver la serie Equinox, según la zona geográfica