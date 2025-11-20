Netflix dispone de un catálogo con series y películas con opciones para todos los gustos. Una serie viene arrasando entre las opciones del género dramático y de suspenso hace un tiempo, con una historia que apenas tiene 6 capítulos y está basada en un reconocidísimo podcast, haciendo de ella, un relato original e innovador en la plataforma: Equinox.
Está en Netflix, es danesa con 6 capítulos y la comparan con Dark
Esta serie se ha convertido en una de las mayores sorpresas de Netflix, especialmente entre aquellas ofertas del género dramático y de suspenso
Las series y películas de producción danesa no suelen abundar en el catálogo de Netflix, pero las pocas ofertas presentes, han sumado historias tan atractivas que se volvieron favoritas entre los suscriptores. Esta serie supo convertirse en tendencia a nivel mundial y, desde su llegada a la plataforma a esta parte, es de las más reproducidas entre las ofertas de estos dos géneros.
Si bien estamos hablando de una serie con tintes de drama y suspenso, suma detalles de misterio y fantasía, centrando su trama en el equinoccio, momento del año en que el día y la noche duran exactamente lo mismo, y que está vinculado a rituales. En Netflix, su llegada al catálogo no pasó desapercibida, llegando a ser de las 10 más vistas en muchos países europeos, y comparando su historia con un ícono de la plataforma como Dark, por sus similitudes de relato.
Esta serie tiene, para muchos, lo que se considera como un formato ideal para Netflix, ofreciendo una historia sumamente atractiva, con un detalle clave para su éxito en el catálogo de series y películas: apenas tiene 6 capítulos. A pesar de la enorme cantidad de reproducciones obtenidas en la plataforma, hay que saber que entre los suscriptores, la crítica estuvo bastante dividida.
Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas a mediados del 2023, y desde entonces se ha convertido en una de las ofertas danesas más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: De qué trata la serie Equinox
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie danesa de solo 6 capítulos, Equinox centra su historia en: "Atormentada por las visiones tras la desaparición de su hermana y sus compañeros de clases hace 21 años, Astrid inicia una investigación que descubre una oscura realidad".
Esta serie logró sumar a Netflix una historia que conjuga todo lo que buscan los suscriptores: atractiva, corta e intensa.
Reparto de Equinox, serie de Netflix
- Danica Curcic como Astrid
- Lars Brygmann como Dennis
- Karoline Hamm como Ida
- Hanne Hedelund como Lene
- Viola Martinsen como Astrid, 9 años
- Fanny Bornedal como Amelia
- August Carter como Jakob
Dónde ver la serie Equinox, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Equinox se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Equinox se puede ver en Netflix.
- España: la serie Equinox se puede ver en Netflix.