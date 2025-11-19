Netflix: tiene 8 capítulos y está basada en hechos reales

Netflix trae un catálogo de series y películas con opciones disponibles para todos los gustos. Una serie no ha parado de sumar reproducciones entre los suscriptores de la plataforma, y lleva más de 3 años rankeando al punto de ser de las ofertas más vistas de todo el género, contando con una historia de apenas 8 capítulos y basada en hechos reales: Tríada.
Esta serie es uno de los mayores éxitos de Netflix en los últimos 5 años, convirtiéndose en una de las historias más reproducidas del género de suspenso
Hay muchos países americanos que nutren el catálogo de Netflix, con historias que se vuelven relatos top dentro de la plataforma, como las ofertas de series y películas de producción mexicana, en el género dramático. Esta serie ha logrado atrapar a los suscriptores con un relato particular y muy interesante, que te mantiene pegado a la pantalla con una opción que se destaca entre las basadas en hechos reales.
Es importante saber que esta serie no está inspirada al 100% en hechos reales, ya que no es fiel a la historia real de los trillizos Edward Galland, David Kellman y Robert Shafran, sino que toma algunos puntos como inspiración. Muchos suscriptores de Netflix destacaron el rol de la protagonista, quien debió hacer un gran esfuerzo por diferenciar las personalidades, actuando los 3 personajes.
Uno de los puntos que convirtió a esta serie en un verdadero éxito, es que tiene un formato de los más atractivos y efectivos del catálogo de series y películas de Netflix: cuenta con apenas 8 capítulos. La cantidad de reproducciones fue verdaderamente impensado, ya que en muchos países no tardó siquiera una semana en escalar al puesto número uno de ofertas más vistas, especialmente en Latinoamérica.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, y desde entonces es una de las historias basadas en hechos reales más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué se trata la serie Tríada
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 8 capítulos, Tríada centra su historia en: "Tras descubrir que al nacer fue separada de sus dos hermanas idénticas, la infatigable Rebecca emprende una peligrosa búsqueda para encontrar la verdad sobre su origen".
La serie mexicana fue una sorpresa más que grata para los amantes del género de suspenso en Netflix.
Netflix: reparto de la serie Tríada
- Maite Perroni (Rebecca)
- David Chocarro (Humberto Solana)
- Flavio Medina (Eugenio Sáenz)
- Nuria Bages (Julia Bátiz)
- Ofelia Medina (Pilar Mancera de Trujano)
- Ana Layevska (María Fernanda)
- Claudia Lobo (Dolores López)
- Karla Gaytán (Becca, Tamara y Aleida adolescentes)
- Alejandra Araya (Dolores de joven)
- Cassandra Bisogno (Julia de joven)
- Bernardo Cruz (Javi)
- Aldo Gallardo (Rogelio)
Dónde ver la serie Tríada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Tríada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Tríada se puede ver en Netflix.
- España: la serie Tríada se puede ver en Netflix.