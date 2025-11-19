Netflix: tiene 8 capítulos y está basada en hechos reales

Uno de los puntos que convirtió a esta serie en un verdadero éxito, es que tiene un formato de los más atractivos y efectivos del catálogo de series y películas de Netflix: cuenta con apenas 8 capítulos. La cantidad de reproducciones fue verdaderamente impensado, ya que en muchos países no tardó siquiera una semana en escalar al puesto número uno de ofertas más vistas, especialmente en Latinoamérica.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, y desde entonces es una de las historias basadas en hechos reales más elegidas de toda la plataforma.

Netflix: de qué se trata la serie Tríada

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 8 capítulos, Tríada centra su historia en: "Tras descubrir que al nacer fue separada de sus dos hermanas idénticas, la infatigable Rebecca emprende una peligrosa búsqueda para encontrar la verdad sobre su origen".

La serie mexicana fue una sorpresa más que grata para los amantes del género de suspenso en Netflix.

Netflix: reparto de la serie Tríada

Maite Perroni (Rebecca)

David Chocarro (Humberto Solana)

Flavio Medina (Eugenio Sáenz)

Nuria Bages (Julia Bátiz)

Ofelia Medina (Pilar Mancera de Trujano)

Ana Layevska (María Fernanda)

Claudia Lobo (Dolores López)

Karla Gaytán (Becca, Tamara y Aleida adolescentes)

Alejandra Araya (Dolores de joven)

Cassandra Bisogno (Julia de joven)

Bernardo Cruz (Javi)

Aldo Gallardo (Rogelio)

