Netflix ha creado un catálogo de series y películas con opciones para todos los gustos. Una serie es parte de las grandes incorporaciones de la plataforma para este 2025, y arrasa como una de las ofertas más vistas del momento, siendo la sensación coreana, con tan solo 8 capítulos basados en una reconocida novela: Tu siempre estuviste ahí.
Acaba de llegar a Netflix y es la serie coreana del momento con 8 capítulos
Esta serie se posiciona como una de las grandes sorpresas de Netflix y apunta a ser una de las más vistas del año
Las series y películas de producción asiática, especialmente coreanas, vienen siendo de las historias que más reproducciones han reunido a lo largo de todos el 2025 en la plataforma. Esta serie lleva muy poco tiempo disponible y ya está arrasando a nivel visitas, conquistando los suscriptores con una oferta policial que es Top 10 a nivel mundial.
Estamos hablando de una serie que es una combinación perfecta entre un thriller y un drama, teniendo en cuenta que su relato se encuentra basado en una reconocida novela asiática. Es importante saber que esta oferta de Netflix no es apta para menores de edad, ya que toca temáticas muy fuertes, como la violencia, drogas y utiliza lenguaje inapropiado.
Con un total de tan solo 8 capítulos, esta serie ha sabido posicionarse dentro del top 10 mundial de series y películas más vistas del catálogo de Netflix en la actualidad. La valoración de los suscriptores ha permitido que aparezca como una de las ofertas más destacadas del género criminal, siendo potencialmente una de las historias coreanas más vistas del 2025.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2025, y desde entonces es una de las ofertas coreana sensación en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Tu siempre estuviste ahí
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana que arrasa con 8 capítulos, Tu siempre estuviste ahí centra su historia: "Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo".
En tan solo un par de días, esta serie ha conseguido una cantidad de reproducciones que la posiciona como una de las grandes sorpresas incorporadas por Netflix al catálogo de series y películas.
Netflix: reparto de la serie Tu siempre estuviste ahí
- Jeon So-nee: como Cho Eun-su
- Lee Yoo-mi: como Cho Hui-su
- Lee Moo-saeng: como Jang Kang / Noh Jin-pyo
- Jang Seung-jo: como Jin So-baek
- Lee Ho-jung: como Detective Noh Jin-young
- Kim Mi-kyung: como Park Kye-sun
Dónde ver la serie Tu siempre estuviste ahí, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Tu siempre estuviste ahí se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie As You Stood By se puede ver en Netflix.
- España: la serie Tu siempre estuviste ahí se puede ver en Netflix.