Acaba de llegar a Netflix y es la serie coreana del momento con 8 capítulos

Con un total de tan solo 8 capítulos, esta serie ha sabido posicionarse dentro del top 10 mundial de series y películas más vistas del catálogo de Netflix en la actualidad. La valoración de los suscriptores ha permitido que aparezca como una de las ofertas más destacadas del género criminal, siendo potencialmente una de las historias coreanas más vistas del 2025.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2025, y desde entonces es una de las ofertas coreana sensación en la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Tu siempre estuviste ahí

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana que arrasa con 8 capítulos, Tu siempre estuviste ahí centra su historia: "Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo".

En tan solo un par de días, esta serie ha conseguido una cantidad de reproducciones que la posiciona como una de las grandes sorpresas incorporadas por Netflix al catálogo de series y películas.

tu siempre estuviste ahi netflix La serie busca ser la mejor oferta coreana del año en Netflix

Netflix: reparto de la serie Tu siempre estuviste ahí

Jeon So-nee: como Cho Eun-su

Lee Yoo-mi: como Cho Hui-su

Lee Moo-saeng: como Jang Kang / Noh Jin-pyo

Jang Seung-jo: como Jin So-baek

Lee Ho-jung: como Detective Noh Jin-young

Kim Mi-kyung: como Park Kye-sun

