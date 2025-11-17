Netflix: estrenó la película romántica que sumerge al usuario en una historia de amor puro

Así como los usuarios que ya la vieron la recomendaron a ojos cerrados, la crítica del cine mundial también le dedicó buenas reseñas.

La película Operación Muérdago, una opción de amor para ver en familia prendido a la pantalla, llegó a la plataforma de Netflix el 15 de noviembre de 2025, con una duración de 1 hora y 26 minutos.

netflix-operacion-muerdago La película de Netflix es ideal para los amantes de las entregas románticas.

Netflix: de qué trata la película Operación Muérdago

La nueva película que acaba de llegar a Netflix tiene como protagonista Grace (Jen Lilley), una diseñadora que logra revivir la recaudación de Navidad de su pueblo natal. Pero lo que Grace no tenía en cuenta era el reencuentro inesperado con Ryan (Nick Bateman), un antiguo amor que pone en riesgo sus planes y su corazón.

netflix-pelicula-operacion-muerdago La película de Netflix esconde una hermosa historia de amor.

Reparto de Operación Muérdago, película de Netflix

Jen Lilley (Grace)

Nick Bateman (Ryan)

Steve Belford (Jack)

Lisa Michelle Cornelius (Mayor Sami)

René Escobar Jr. (Quinn)

Melanie Leishman Olivia

Tráiler de operación Muérdago, película de Netflix

Embed - Watch Operation Mistletoe Online Free on TinyZone

Dónde ver la película Operación Muérdago, según la zona geográfica