Las películas románticas siempre acapararon con una buena parte de los usuarios de Netflix. De esa forma, los amantes de este buscado género están celebrando la llegada de la película Operación Muérdago, una cálida propuesta que está arrasando entre todas las series y películas.
Netflix: estrenó la película romántica que sumerge al usuario en una historia de amor puro
Esta nueva película era esperada por muchos suscriptores y ya está dando que hablar entre todas las series y películas de Netflix
Como todas las historias de amor, esta película de 2024 es ideal para comenzar la semana bien arriba y creer en el amor verdadero, a partir de una historia encantadora, llena de espíritu navideño.
Escrita por Ansley Gordon y dirigida por Bradley Walsh, esta joya romántica de Netflix, que se pasea por el género dramático y es muy optimista, está protagonizada por Jen Lilley y Nick Bateman.
Así como los usuarios que ya la vieron la recomendaron a ojos cerrados, la crítica del cine mundial también le dedicó buenas reseñas.
La película Operación Muérdago, una opción de amor para ver en familia prendido a la pantalla, llegó a la plataforma de Netflix el 15 de noviembre de 2025, con una duración de 1 hora y 26 minutos.
Netflix: de qué trata la película Operación Muérdago
La nueva película que acaba de llegar a Netflix tiene como protagonista Grace (Jen Lilley), una diseñadora que logra revivir la recaudación de Navidad de su pueblo natal. Pero lo que Grace no tenía en cuenta era el reencuentro inesperado con Ryan (Nick Bateman), un antiguo amor que pone en riesgo sus planes y su corazón.
Reparto de Operación Muérdago, película de Netflix
- Jen Lilley (Grace)
- Nick Bateman (Ryan)
- Steve Belford (Jack)
- Lisa Michelle Cornelius (Mayor Sami)
- René Escobar Jr. (Quinn)
- Melanie Leishman Olivia
Tráiler de operación Muérdago, película de Netflix
Dónde ver la película Operación Muérdago, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Operación Muérdago se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Operation Miestletoe no está disponible en Netflix.
- España: la película Operación Muérdago se puede ver en Netflix.