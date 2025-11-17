Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: estrenó la película romántica que sumerge al usuario en una historia de amor puro

Esta nueva película era esperada por muchos suscriptores y ya está dando que hablar entre todas las series y películas de Netflix

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Nick Bateman y Jen Lilley protagonizan esta imperdible película de Netflix.

Nick Bateman y Jen Lilley protagonizan esta imperdible película de Netflix.

Las películas románticas siempre acapararon con una buena parte de los usuarios de Netflix. De esa forma, los amantes de este buscado género están celebrando la llegada de la película Operación Muérdago, una cálida propuesta que está arrasando entre todas las series y películas.

Como todas las historias de amor, esta película de 2024 es ideal para comenzar la semana bien arriba y creer en el amor verdadero, a partir de una historia encantadora, llena de espíritu navideño.

Escrita por Ansley Gordon y dirigida por Bradley Walsh, esta joya romántica de Netflix, que se pasea por el género dramático y es muy optimista, está protagonizada por Jen Lilley y Nick Bateman.

Así como los usuarios que ya la vieron la recomendaron a ojos cerrados, la crítica del cine mundial también le dedicó buenas reseñas.

La película Operación Muérdago, una opción de amor para ver en familia prendido a la pantalla, llegó a la plataforma de Netflix el 15 de noviembre de 2025, con una duración de 1 hora y 26 minutos.

netflix-operacion-muerdago
La pel&iacute;cula de Netflix es ideal para los amantes de las entregas rom&aacute;nticas.

La película de Netflix es ideal para los amantes de las entregas románticas.

Netflix: de qué trata la película Operación Muérdago

La nueva película que acaba de llegar a Netflix tiene como protagonista Grace (Jen Lilley), una diseñadora que logra revivir la recaudación de Navidad de su pueblo natal. Pero lo que Grace no tenía en cuenta era el reencuentro inesperado con Ryan (Nick Bateman), un antiguo amor que pone en riesgo sus planes y su corazón.

netflix-pelicula-operacion-muerdago
La pel&iacute;cula de Netflix esconde una hermosa historia de amor.

La película de Netflix esconde una hermosa historia de amor.

Reparto de Operación Muérdago, película de Netflix

  • Jen Lilley (Grace)
  • Nick Bateman (Ryan)
  • Steve Belford (Jack)
  • Lisa Michelle Cornelius (Mayor Sami)
  • René Escobar Jr. (Quinn)
  • Melanie Leishman Olivia

Tráiler de operación Muérdago, película de Netflix

Embed - Watch Operation Mistletoe Online Free on TinyZone

Dónde ver la película Operación Muérdago, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Operación Muérdago se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Operation Miestletoe no está disponible en Netflix.
  • España: la película Operación Muérdago se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar