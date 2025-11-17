Stephen King, conocido por sus libros de terror, también es un especialista a la hora de escribir dramas en donde el monstruo suele ser una simple persona y es lo que ocurre con esta serie que acaba de hacer su debut en Netflix, luego de haber estado en otras plataformas.

mr mercedes, netflix

El drama de Netflix basado en uno de los mejores libros de Stephen King

Esta serie dramática y policial de Netflix se trata de Mr. Mercedes. Estrenada en 2017, la serie cuenta la historia del detective Bill Hodges, que se encuentra obsesionado por un caso sin resolver y que recibió el nombre de Mr. Mercedes, en donde un desconocido atropelló y mató a 16 personas que se encontraban buscando trabajo.