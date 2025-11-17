La adaptación de uno de los mejores libros de Stephen King llegó a Netflix. Con tres temporadas de diez capítulos cada una, este thriller dramático amenaza con convertirse en una de las series más vistas en el último tramo del año.
El drama de Netflix basado en uno de los mejores libros de Stephen King
Stephen King, conocido por sus libros de terror, también es un especialista a la hora de escribir dramas en donde el monstruo suele ser una simple persona y es lo que ocurre con esta serie que acaba de hacer su debut en Netflix, luego de haber estado en otras plataformas.
Esta serie dramática y policial de Netflix se trata de Mr. Mercedes. Estrenada en 2017, la serie cuenta la historia del detective Bill Hodges, que se encuentra obsesionado por un caso sin resolver y que recibió el nombre de Mr. Mercedes, en donde un desconocido atropelló y mató a 16 personas que se encontraban buscando trabajo.
La obsesión del detective, pero también la del criminal, los llevará a una especie de juego del gato y el ratón, en donde ambos pondrán su inteligencia para ganarle al otro.
Mr. Mercedes es el primer libro de una trilogía de Stephen King. De hecho, cada una de las temporadas que posee esta serie que acaba de llegar a Netflix, cuenta lo que ocurre en cada uno de los libros, por lo que la historia se cuenta de principio a fin.
Trailer de Mr. Mercedes, la serie de Netflix
Reparto de Mr. Mercedes, la serie de Netflix
- Brendan Gleeson como Bill Hodges
- Harry Treadaway como Brady Hartsfield
- Kelly Lynch como Deborah Hartsfield
- Jharrel Jerome como Jerome Robinson.
- Scott Lawrence como Peter Dixon
- Robert Stanton como Anthony «Robi» Frobisher
- Breeda Wool como Lou Linklatter
- Justine Lupe como Holly Gibney