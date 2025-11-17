Netflix conquista corazones con el thriller romántico español que es un éxito

Una producción española se ha convertido en un fenómeno de audiencia global en Netflix. Se trata de Mala influencia, un thriller romántico que, desde su estreno en 2025, no solo ha arrasado en la plataforma, sino que se mantiene firmemente entre lo más visto.
Netflix: de qué trata la película Mala influencia
"Reese Russell disfruta de la vida perfecta, pero todo se complica cuando comienzan a suceder una serie de sucesos extraños a su alrededor y empieza a recibir amenazas anónimas. Su padre, Bruce, debe buscarle un trabajo al joven criminal Eros Douglas y decide encargarle la protección de su hija. Así, el temido Eros se convierte en el nuevo guardaespaldas de la inocente Reese. Ambos pertenecen a mundos muy diferentes, pero cuando están juntos sienten una química especial. ¿Habrá sido una buena idea juntarlos?", reza la sinopsis de Netflix.
Netflix: reparto de la película Mala influencia
- Eléa Rochera
- Alberto Olmo
- Enrique Arce
Dónde ver la película Mala influencia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mala influencia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mala influencia se puede ver en Netflix.
- España: la película Mala influencia se puede ver en Netflix.