Netflix conquista corazones con el thriller romántico español que es un éxito

De esta manera matará dos pájaros de un tiro: el temido Eros Douglas será el nuevo guardaespaldas de su hija Reese. Claro que quizás juntarlos no haya sido tan buena idea, porque en seguida van a empezar a sentir una especie de química entre ellos.

Netflix: de qué trata la película Mala influencia

"Reese Russell disfruta de la vida perfecta, pero todo se complica cuando comienzan a suceder una serie de sucesos extraños a su alrededor y empieza a recibir amenazas anónimas. Su padre, Bruce, debe buscarle un trabajo al joven criminal Eros Douglas y decide encargarle la protección de su hija. Así, el temido Eros se convierte en el nuevo guardaespaldas de la inocente Reese. Ambos pertenecen a mundos muy diferentes, pero cuando están juntos sienten una química especial. ¿Habrá sido una buena idea juntarlos?", reza la sinopsis de Netflix.

Netflix: reparto de la película Mala influencia

Eléa Rochera

Alberto Olmo

Enrique Arce

Tráiler de la película Mala influencia

