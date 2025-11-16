Netflix sigue apostando a los contenidos turcos, como por ejemplo esta película turca muy romántica, se trata de Condena de amor.
Netflix arrasa con la romántica película turca que explota de amor
Las películas y series turcas son una de las especialidades de Netflix y si son románticas, mucho mejor. Así es esta historia llena de amor
Condena de amor es una historia de amor entre personas que buscan el amor verdadero en un mundo marcado por la superficialidad, y es una historia tan globalizada como el amor mismo, por lo que llega a cualquier espectador de cualquier parte del mundo, aunque principalmente pudiera parecer que esté hecha para el público turco.
Como podría parecer por el éxito de las series turcas, estas producciones son capaces de llamar la atención de cualquier espectador: soltero o con pareja, casado o divorciado, joven o adulto… sólo se necesita dejarse llevar por sus romances imposibles en parajes idílicos que dan ganas de visitar, aunque Condena de amor bien podríamos decir que se disfrutará aún más si se es soltero en busca del amor, o en plena búsqueda de la felicidad en medio de una relación.
Netflix: de qué trata la película Condena de amor
En Condena de Amor conocemos a Firat (Boran Kuzum) un hombre que ha luchado toda su vida por hacerse de un nombre y una reputación.
Cuando todo parece ir bien, su negocio se viene abajo, por lo que decide alejarse de todo asistiendo a un retiro de Yoga. En el lugar, conoce a una mujer que tiene un concepto muy diferente de la vida.
Lidia (Pinar Deniz), es una cantante con un espíritu libre, quien invita a Farat a unirse a un viaje. Mientras avanza en la ruta, deja atrás su ajetreado estilo de vida, los problemas familiares y el pasado que lo encadena, para liberarse y ver las cosas con un nuevo brillo.
Netflix: reparto de la película Condena de amor
- Boran Kuzum (Firat)
- Pinar Deniz (Lidya)
- Yiit Kirazc (Yusuf)
- Seda Türkmen (Melda)
- Gürhan Altundaar (Serhat)
- Kubilay Karslioglu (Sami)
- Musa Uzunlar (Behçet)
Tráiler de la película Condena de amor
Dónde ver la película Condena de amor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Condena de amor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Condena de amor se puede ver en Netflix.
- España: la película Condena de amor se puede ver en Netflix.