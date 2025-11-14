Netflix tiene este peliculón que es una perla escondida del cine español

Dentro de su extenso catálogo de series y películas, Netflix tiene cintas que son unas verdaderas joyas, el más claro ejemplo es Dos.
Dos es una película española de suspense con toques oscuros que cuenta la historia de dos completos desconocidos cuyas vidas quedarán unidas de forma inexplicable para siempre.
Un hombre y una mujer sin nada en común, que un día se despiertan unidos quirúrgicamente por el abdomen. Entre la sorpresa y el terror, deberán descubrir quién ha sido el responsable y buscar un porqué a aquella situación tan desconcertante.
La angustia y el dolor se apoderarán de ellos, cuando la esperanza y la frustración les comiencen a conducir tendrá que tomar medidas muy drásticas.
El miedo, los misterios y la inmoralidad serán los ingredientes de esta película, encargadas de generar un aura de ansiedad con un ritmo frenético.
Un hombre y una mujer se despiertan pegados por el abdomen. David y Sara no se conocen. Ambos están desnudos. Ambos rondan los 35 años. Están en un lugar misterioso que no reconocen.
Por el aspecto del lugar, parece una habitación de hotel. Tras el susto inicial, tratan de mantener la calma e intentar pensar porque están ahí. No recuerdan cómo han llegado hasta la misteriosa habitación, ni qué hicieron las horas antes.
David sugiere la posibilidad de que hayan sido drogados y secuestrados. Ambos deben confiar en el otro para desvelar el misterio, pero Sara sospecha de David.
Mientras intentan atar cabos, descubren que estar pegados dificulta en extremo hasta las actividades más mundanas (además de hacer que aflore una inevitable atracción mutua a pesar de las circunstancias).
Ambos se ven obligados a compartir con un desconocido sus secretos más íntimos y vergonzosos para poder descifrar el misterio.
Netflix: reparto de la película Dos
- Pablo Derqui
- Marina Gatell
Dónde ver la película Dos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Dos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Dos se puede ver en Netflix.
- España: la película Dos se puede ver en Netflix.