Netflix tiene la película española considerada una joya del cine

Sin embargo, la realidad a la que se enfrentará en su encierro superará sus expectativas y pondrá en duda su propia cordura. Un mundo desconocido y apasionante se mostrará ante sus ojos. Adaptación de la novela homónima de Torcuato Luca de Tena.

Netflix: de qué trata la película Los renglones torcidos de Dios

La historia arranca con el ingreso, aparentemente voluntario, en el sanatorio de Alice Gould (Bárbara Lennie), una supuesta investigadora privada que pretende infiltrarse entre los enfermos para resolver un asesinato.

renglones1 Bárbara Lennie. La actriz española se destaca en la cinta de Netflix Los renglones torcidos de Dios.

Nada más traspasar las puertas del centro, regentado por Samuel Alvar (Eduard Fernández), la protagonista empezará a dudar de sus facultades mentales al tiempo que trata de convivir con sus nuevos compañeros.

En su nuevo hogar, Alice encontrará aliados, como la Doctora Montse Castell (Loreto Mauleón) o Ignacio Urquieta (Pablo Derqui), otro interno con fobia al agua; pero también enemigos a los que tendrá que demostrar, si es que puede, cuál fue su verdadero propósito inicial.

Netflix: reparto de la película Los renglones torcidos de Dios

Bárbara Lennie

Eduard Fernández

Loreto Mauleón

Tráiler de la película Los renglones torcidos de Dios

Dónde ver la película Los renglones torcidos de Dios, según la zona geográfica