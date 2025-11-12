Netflix tiene la película española considerada una joya del cine

Dentro de su extenso catálogo de series y películas, Netflix tiene una cinta española considerada una joya del cine, se trata de Los renglones torcidos de Dios.
Los renglones torcidos de Dios es una película española cuyo guion se basa en la novela del escritor y periodista español Torcuato Luca de Terna. Se trata de una de las cintas más vistas en Latinoamérica en Netflix y específicamente en Argentina, donde la cinta tuvo mucho éxito.
Alice, investigadora privada, ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia. Su objetivo es recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un interno en circunstancias poco claras.
Sin embargo, la realidad a la que se enfrentará en su encierro superará sus expectativas y pondrá en duda su propia cordura. Un mundo desconocido y apasionante se mostrará ante sus ojos. Adaptación de la novela homónima de Torcuato Luca de Tena.
Netflix: de qué trata la película Los renglones torcidos de Dios
La historia arranca con el ingreso, aparentemente voluntario, en el sanatorio de Alice Gould (Bárbara Lennie), una supuesta investigadora privada que pretende infiltrarse entre los enfermos para resolver un asesinato.
Nada más traspasar las puertas del centro, regentado por Samuel Alvar (Eduard Fernández), la protagonista empezará a dudar de sus facultades mentales al tiempo que trata de convivir con sus nuevos compañeros.
En su nuevo hogar, Alice encontrará aliados, como la Doctora Montse Castell (Loreto Mauleón) o Ignacio Urquieta (Pablo Derqui), otro interno con fobia al agua; pero también enemigos a los que tendrá que demostrar, si es que puede, cuál fue su verdadero propósito inicial.
Netflix: reparto de la película Los renglones torcidos de Dios
- Bárbara Lennie
- Eduard Fernández
- Loreto Mauleón
Tráiler de la película Los renglones torcidos de Dios
Dónde ver la película Los renglones torcidos de Dios, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Los renglones torcidos de Dios se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Los renglones torcidos de Dios se puede ver en Netflix.
- España: la película Los renglones torcidos de Dios se puede ver en Netflix.