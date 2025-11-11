Inicio Series y películas Netflix
Netflix es furor con la serie turca prohibida para menores

Netflix continúa apostando a las grandes series y películas turcas, como por ejemplo la serie de 8 capítulos prohibida para menores que triunfa en el mundo

Pablo González
Pablo González
Songul Oden. La talentosa actriz turca también sobresale en la serie de Netflix La familia Uysal. 

Las producciones turcas continúan siendo las preferidas por el gran público en Netflix, un claro ejemplo es la serie turca de 8 capítulos prohibida para menores que triunfa en el mundo, se trata de La familia Uysal.

Oner Erkan. El gran protagonista de la serie de Netflix La familia Uysal.&nbsp;

La familia Uysal es una serie drama que sigue a la familia Uysal de Turquía, pero concretamente a Oktay Uysal, un arquitecto que comienza a vivir una doble vida lejos de su familia.

Sin embargo, no se imagina que no es el único miembro del núcleo familiar que guarda un secreto.

Netflix: de qué trata la serie La familia Uysal

La serie turca La familia Uysal cuenta la historia de un arquitecto que lo tiene todo, excepto que nada de lo que tiene le interesa. A punto de subir a un avión, Oktay sale corriendo de un aeropuerto, aunque nadie lo persigue: solo su insatisfacción con la vida que lleva se le hace intolerable.

Punk. Oner Erkan brilla con un doble papel en la serie La familia Uysal.

A su esposa, Nil, no le va mucho mejor: dejó su trabajo cuando nació el primero de sus hijos -ahora un adolescente difícil- y se quedó como ama de casa. Su intento de volver al mercado laboral muestra que no es fácil para una mujer de casi 40 años.

En las exploraciones de su crisis existencial, Oktay descubre que una sola cosa le revive su gusto por la vida: los recuerdos de sus años de joven punk. Así comienza a vivir una doble vida ataviada con una campera con detalles de metal, botas de combate y un impactante mohawk rojo.

Netflix: reparto de la serie La familia Uysal

  • Oner Erkan
  • Ugur Yucel
  • Haluk Bilginer
  • Songul Oden
  • Ibrahim Selim
  • Nezaket Erden
  • Gazanfer Unduz

Tráiler de la serie La familia Uysal

Embed - Wild Abandon | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie La familia Uysal, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La familia Uysal se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie La familia Uysal se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La familia Uysal se puede ver en Netflix.

