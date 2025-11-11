Netflix es furor con la serie turca prohibida para menores

Netflix: de qué trata la serie La familia Uysal

La serie turca La familia Uysal cuenta la historia de un arquitecto que lo tiene todo, excepto que nada de lo que tiene le interesa. A punto de subir a un avión, Oktay sale corriendo de un aeropuerto, aunque nadie lo persigue: solo su insatisfacción con la vida que lleva se le hace intolerable.

A su esposa, Nil, no le va mucho mejor: dejó su trabajo cuando nació el primero de sus hijos -ahora un adolescente difícil- y se quedó como ama de casa. Su intento de volver al mercado laboral muestra que no es fácil para una mujer de casi 40 años.

En las exploraciones de su crisis existencial, Oktay descubre que una sola cosa le revive su gusto por la vida: los recuerdos de sus años de joven punk. Así comienza a vivir una doble vida ataviada con una campera con detalles de metal, botas de combate y un impactante mohawk rojo.

