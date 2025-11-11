Está en Netflix y es un drama basado en hechos reales que te va a dejar sin aliento hasta el final

buscando justicia-película (1) La película Buscando justicia está protagonizada por Michael B. Jordan y se encuentra disponible en Netflix.

“Michael B. Jordan y Jamie Foxx brillan en un sólido drama judicial. Huye de cualquier efectismo con una mirada sensible que prioriza la intimidad a los fuegos artificiales", sentenció el crítico Daniel Mantilla de Fotogramas.

Por su parte, Clarisse Loughrey de The Independent revela que Buscando justicia es “un drama sobre la pena de muerte que es refinado y sobrio. Es firme y nítido, seguro de que la verdad es la fuerza humanizadora definitiva”.

Netflix: de qué trata la película Buscando justicia

La sinopsis oficial de Netflix versa: “Un joven abogado idealista y brillante viaja a Alabama para defender a presos condenados a muerte que necesitan representación legal adecuada”.

buscando justicia-película Buscando justicia es un drama judicial de 2019 basado en hechos reales.

La película de Netflix, también llamada Cuestión de justicia, cuenta la historia real del joven abogado Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) y de su histórica batalla por la justicia. Después de licenciarse en Harvard, Bryan recibe ofertas de trabajo muy lucrativas. Pero él prefiere poner rumbo a Alabama para defender a personas que han sido condenadas erróneamente o que carecían de recursos para tener una representación legal adecuada, y lo hace con el apoyo de la activista local Eva Ansley (Brie Larson).

Uno de sus primeros y más turbulentos casos es el de Walter McMillian (Jamie Foxx), que en 1987 fue sentenciado a la pena muerte por el asesinato de una chica de 18 años, a pesar de que las pruebas demostraban ostensiblemente su inocencia. En los años posteriores, Bryan se ve envuelto en un laberinto de maniobras legales y políticas y de un racismo abierto y descarado mientras lucha por Walter y otros como él, a pesar de tenerlo todo en su contra, incluido el sistema legal.

Netflix: tráiler de la película Buscando justicia

Reparto de Buscando justicia, película de Netflix

Michael B. Jordan (Bryan Stevenson)

Jamie Foxx (Walter McMillian)

Brie Larson (Eva Ansley)

Rob Morgan (Herbert Richardson)

Tim Blake Nelson (Ralph Myers)

Rafe Spall (Tommy Champan)

O'Shea Jackson Jr. (Anthony Ray Hinton)

Karan Kendrick (Minnie McMillian)

Dónde ver la película Buscando justicia, según la zona geográfica