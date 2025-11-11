La plataforma de series y películas de Netflix tiene un catálogo repleto de grandes producciones que atrapan a los suscriptores, especialmente si están basadas en historias reales. Protagonizada por Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson, es un drama social inspirador.
Está en Netflix y es un drama basado en hechos reales que te va a dejar sin aliento hasta el final
Michael B. Jordan, Jamie Foxx y Brie Larson son los protagonistas de un drama inspirador que arrasa entre las series y películas de Netflix
Se trata de la película Buscando justicia, que cuenta la historia real del joven abogado Bryan Stevenson (Jordan) y de su histórica batalla por la justicia. La oferta disponible en Netflix fue dirigida por Destin Daniel Cretton en 2019 y ganó el Premio a la libertad de expresión por parte de la National Board of Review (Asociación de Críticos Norteamericanos).
Buscando justicia tiene una duración de 2 horas y 17 minutos y arrasó con cuatro Premios Image, incluido a Mejor película y Mejor actor (Michael B. Jordan).
“Michael B. Jordan y Jamie Foxx brillan en un sólido drama judicial. Huye de cualquier efectismo con una mirada sensible que prioriza la intimidad a los fuegos artificiales", sentenció el crítico Daniel Mantilla de Fotogramas.
Por su parte, Clarisse Loughrey de The Independent revela que Buscando justicia es “un drama sobre la pena de muerte que es refinado y sobrio. Es firme y nítido, seguro de que la verdad es la fuerza humanizadora definitiva”.
Netflix: de qué trata la película Buscando justicia
La sinopsis oficial de Netflix versa: “Un joven abogado idealista y brillante viaja a Alabama para defender a presos condenados a muerte que necesitan representación legal adecuada”.
La película de Netflix, también llamada Cuestión de justicia, cuenta la historia real del joven abogado Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) y de su histórica batalla por la justicia. Después de licenciarse en Harvard, Bryan recibe ofertas de trabajo muy lucrativas. Pero él prefiere poner rumbo a Alabama para defender a personas que han sido condenadas erróneamente o que carecían de recursos para tener una representación legal adecuada, y lo hace con el apoyo de la activista local Eva Ansley (Brie Larson).
Uno de sus primeros y más turbulentos casos es el de Walter McMillian (Jamie Foxx), que en 1987 fue sentenciado a la pena muerte por el asesinato de una chica de 18 años, a pesar de que las pruebas demostraban ostensiblemente su inocencia. En los años posteriores, Bryan se ve envuelto en un laberinto de maniobras legales y políticas y de un racismo abierto y descarado mientras lucha por Walter y otros como él, a pesar de tenerlo todo en su contra, incluido el sistema legal.
Netflix: tráiler de la película Buscando justicia
Reparto de Buscando justicia, película de Netflix
- Michael B. Jordan (Bryan Stevenson)
- Jamie Foxx (Walter McMillian)
- Brie Larson (Eva Ansley)
- Rob Morgan (Herbert Richardson)
- Tim Blake Nelson (Ralph Myers)
- Rafe Spall (Tommy Champan)
- O'Shea Jackson Jr. (Anthony Ray Hinton)
- Karan Kendrick (Minnie McMillian)
Dónde ver la película Buscando justicia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Buscando justicia se puede ver en Netflix, Movistar TV y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Buscando justicia (Just Mercy) se puede ver en Netflix.
- España: la película Buscando justicia se puede ver en Movistar Plus.