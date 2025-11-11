Todo usuario que no sepa que es ver en Netflix, no debería andar con muchas vueltas y elegir la película Steve. Es que esta producción irlandesa la está rompiendo este 2025, es un drama que merece alfombra roja y cuenta con muy buenas repercusiones en todo el mundo.
Es arrasadora la nueva película de Netflix que dura una hora y media y es de las más vistas
Desde que llegó a la plataforma de Netflix, esta película no para de sumar reproducciones, entre todas las series y películas del catálogo
Con otra actuación brillante de Cillian Murphy, actor que cuenta con increíbles interpretaciones en Peaky blinders y Oppenheimer, esta obra de arte de Netflix gira en torno a un director de un reformatorio, que tiene dos premisas que sostener: manejar de la mejor manera a un grupo de interno con problemas de comportamiento y su propia salud mental.
La película, que está brillando en el catálogo de Netflix entre todas las series y películas, está siendo elogiada en todo el planeta por la calidad de las interpretaciones de su reparto.
Llegó a la plataforma de Netflix en octubre pasado y, por la gran aceptación que está teniendo entre los espectadores a nivel global, esta película de 1 hora y 33 minutos de duración, seguramente termine el 2025 bien arriba en el ranking de las más vistas y se aliste como firme candidata para los festivales cinéfilos del año que viene.
Netflix: de qué trata la película Steve
Está conmovedora película de Netflix centra su trama en Steve (Cillian Murphy), el director de un reformatorio para chicos con muchos problemas de salud mental y conductas. Afrontando un desafío diario que afecta su salud mental, Steve le hará frente como nadie a los problemas de los internos, cada uno con una historia cruda y dolorosa en su pasado.
Reparto de Steve, película de Netflix
- Cillian Murphy (Steve)
- Tracey Ullman (Amanda)
- Jay Lycurgo (Shy)
- Simbi Ajikawo (Shola)
- Emily Watson (Jenny)
- Douggie McMeekin (Andy)
- Youssef Kerkour (Owen)
- Luke Ayres (Jamie)
Tráiler de Steve, película de Netflix
Dónde ver la película Steve, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Steve se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Steve se puede ver en Netflix.
- España: la película Steve se puede ver en Netflix.