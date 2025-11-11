Es arrasadora la nueva película de Netflix que dura una hora y media y es de las más vistas

Con otra actuación brillante de Cillian Murphy, actor que cuenta con increíbles interpretaciones en Peaky blinders y Oppenheimer, esta obra de arte de Netflix gira en torno a un director de un reformatorio, que tiene dos premisas que sostener: manejar de la mejor manera a un grupo de interno con problemas de comportamiento y su propia salud mental.

La película, que está brillando en el catálogo de Netflix entre todas las series y películas, está siendo elogiada en todo el planeta por la calidad de las interpretaciones de su reparto.