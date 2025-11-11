Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película subida de tono que enloquece a los usuarios con su seducción

Esta película estadounidense de drama y romance es una de las favoritas de los espectadores de Netflix, que la eligieron entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Phoebe Dynevor interpreta a Emily Meyers en la película de Netflix.

Hay una película que es un éxito mundial en la plataforma de Netflix, dura casi 2 horas y lleva al espectador a una historia de drama y romance muy atrapante. Estamos hablando de Juego limpio, una joya que vale la pena ver cada minuto y es muy entretenida.

Esta película estadounidense de 2023 relata la historia de una pareja que trabaja en el mismo lugar y que, luego del ascenso de ella en la compañía financiera, viejas sencillas aparecen a la luz, desencadenando una serie de problemas inusitados.

Está recomendable película de Netflix, que está protagonizada por Phoebe Dynevor y Alden Ehrenreich, mantiene un incómodo suspenso en todo momento, que además ha logrado cautivar al espectador con escenas subidas de tono muy candentes.

Juego limpio, que la descose entre todas las series y películas de drama y romance, llegó a la plataforma de Netflix en octubre 2023 y desde entonces no ha parado sumar reproducciones.

netflix-juego-limpio
La película de Netflix tiene escenas subidas de tono que atrapan al espectador.

Netflix: de qué trata la película Juego limpio

La historia de esta película tiene en el centro de la escena a Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), un matrimonio que tiene un gran presente, bastante apasionado. Ambos trabajan en la misma empresa financiera de Nueva York y gozan de un gran presente. Los problemas comienzan cuando Emily consigue un ascenso y ocupa un lugar dentro de la empresa que todos envidian. Y el drama también llega a la pareja, que pasa a tener inconvenientes por culpa de la ambición y el poder. Y como no podía ser de otra manera, los cuestionamientos de vieja data aparecen como si nada.

netflix-phoebe-dynevor
Este drama romántico es una película de Netflix que atrapa con escenas de suspenso y una trama imperdible.

Reparto de Juego limpio, película de Netflix

  • Alden Ehrenreich (Lucas “Luke” Edmunds)
  • Phoebe Dynevor (Emily Meyers)
  • Eddie Marsan (Campbell)
  • Sebastián de Souza (Rory)
  • Rich Sommer (Paul)
  • Buck Braithwaite (Theo)
  • Patrick Fischler (Robert Bynes)

Tráiler de Juego limpio, película de Netflix

Embed - Juego limpio (Avance) | Tráiler en Español | Netflix

Dónde ver la película Juego limpio, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Juego limpio se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Fair Play se puede ver en Netflix.
  • España: la película Juego limpio se puede ver en Netflix.

