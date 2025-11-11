Netflix: la película subida de tono que enloquece a los usuarios con su seducción

Juego limpio, que la descose entre todas las series y películas de drama y romance, llegó a la plataforma de Netflix en octubre 2023 y desde entonces no ha parado sumar reproducciones.

netflix-juego-limpio La película de Netflix tiene escenas subidas de tono que atrapan al espectador.

Netflix: de qué trata la película Juego limpio

La historia de esta película tiene en el centro de la escena a Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), un matrimonio que tiene un gran presente, bastante apasionado. Ambos trabajan en la misma empresa financiera de Nueva York y gozan de un gran presente. Los problemas comienzan cuando Emily consigue un ascenso y ocupa un lugar dentro de la empresa que todos envidian. Y el drama también llega a la pareja, que pasa a tener inconvenientes por culpa de la ambición y el poder. Y como no podía ser de otra manera, los cuestionamientos de vieja data aparecen como si nada.

netflix-phoebe-dynevor Este drama romántico es una película de Netflix que atrapa con escenas de suspenso y una trama imperdible.

Reparto de Juego limpio, película de Netflix

Alden Ehrenreich (Lucas “Luke” Edmunds)

Phoebe Dynevor (Emily Meyers)

Eddie Marsan (Campbell)

Sebastián de Souza (Rory)

Rich Sommer (Paul)

Buck Braithwaite (Theo)

Patrick Fischler (Robert Bynes)

Tráiler de Juego limpio, película de Netflix

Embed - Juego limpio (Avance) | Tráiler en Español | Netflix

Dónde ver la película Juego limpio, según la zona geográfica