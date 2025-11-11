Está en Netflix, tiene apenas 8 capítulos y se basa en una novela

Inicio Series y películas Netflix
La serie es una de las historias más atrapantes de Netflix, con un relato que reúne una mezcla perfecta de detalles que la vuelven única

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
Netflix cuenta con un catálogo de series y películas que dispone historias para todos los gustos. Una serie ha logrado conquistar a los suscriptores con uno de los relatos más originales y peculiares de la plataforma, siguiendo una historia que se basa en una muy destacada novela y que cuenta con, apenas, un total de 8 capítulos: Bodies.

El catálogo de series y películas de Netflix lleva tiempo nutriéndose de ofertas de producción británica, las cuales se especializan en relatos más bien caracterizados por dramas oscuros y policiales marcados. Esta serie no solo trae un gran relato criminal a la plataforma, sino que además se destaca por ser un mix perfecto con otro género al que no estamos tan acostumbrados, como la ciencia ficción.

bodies 2
Esta serie es una de las mejores del género en Netflix.

Esta serie se convirtió en una verdadera joya dentro de Netflix, atrapando a los suscriptores con una historia que es atrapante, intensa, y sobre todo, corta: cuenta con apenas un total de 8 capítulos. Su llegada al catálogo de series y películas fue un verdadero éxito, permaneciendo en el Top 10 global de Netflix durante varias semanas, y reuniendo millones de reproducciones incluso a dos años de su estreno.

La historia de esta serie de Netflix es una mezcla perfecta de crimen y ciencia ficción, con viajes en el tiempo que la llevaron a ser comparadas por los suscriptores del catálogo de series y películas como un icono de la plataforma, como lo es Dark. A pesar de no tener las mejores reseñas de la crítica, la oferta se convirtió en uno de los éxitos más consolidados dentro del género.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y película de Netflix en octubre del 2023, y desde entonces es una de las historias británicas más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata Bodies

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie británica de 8 capítulos basada en una novela, Bodies centra su historia en: "Cuatro detectives. Cuatro líneas de tiempo. Un cadáver. Para salvar el futuro de Gran Bretaña, primero tendrán que resolver el asesinato que cambió el curso de la historia".

Esta serie se convirtió en uno de los íconos del género en Netflix y compite por ser una de las más vistas dentro de él.

bodies netflix (1)
8 capítulos le bastaron a la serie para ser un gran éxito en Netflix.

Reparto de Bodies, la serie de Netflix

  • Jacob Fortune-Lloyd
  • Shira Haas
  • Amaka Okafor
  • Kyle Soller
  • Stephen Graham
  • Greta Scacchi
  • Tom Mothersdale

Dónde ver la serie Bodies, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Cadáveres se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Bodies se puede ver en Netflix.
  • España: Cadáveres se puede ver en Netflix.

