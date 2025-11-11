Está en Netflix, tiene apenas 8 capítulos y se basa en una novela

La historia de esta serie de Netflix es una mezcla perfecta de crimen y ciencia ficción, con viajes en el tiempo que la llevaron a ser comparadas por los suscriptores del catálogo de series y películas como un icono de la plataforma, como lo es Dark. A pesar de no tener las mejores reseñas de la crítica, la oferta se convirtió en uno de los éxitos más consolidados dentro del género.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y película de Netflix en octubre del 2023, y desde entonces es una de las historias británicas más elegidas de la plataforma.

Embed - Cadáveres | Avance oficial | Netflix

Netflix: de qué trata Bodies

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie británica de 8 capítulos basada en una novela, Bodies centra su historia en: "Cuatro detectives. Cuatro líneas de tiempo. Un cadáver. Para salvar el futuro de Gran Bretaña, primero tendrán que resolver el asesinato que cambió el curso de la historia".

Esta serie se convirtió en uno de los íconos del género en Netflix y compite por ser una de las más vistas dentro de él.

bodies netflix (1) 8 capítulos le bastaron a la serie para ser un gran éxito en Netflix.

Reparto de Bodies, la serie de Netflix

Jacob Fortune-Lloyd

Shira Haas

Amaka Okafor

Kyle Soller

Stephen Graham

Greta Scacchi

Tom Mothersdale

Dónde ver la serie Bodies, según la zona geográfica