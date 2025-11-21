Inicio Series y películas Netflix
Está en Netflix, es una serie danesa de 6 capítulos y la rompe este 2025

Ni bien llegó hace poco a la plataforma de Netflix, esta joya está arrasando entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Clara Dessau interpreta a Tea en la serie de Netflix.

En una de las producciones más esperadas por los usuarios este 2025, la plataforma de Netflix estreno en la recta final de este año una serie que está dando que hablar y se destaca por sobremanera entre todas las series y películas.

Se trata de la serie La agente encubierta, una entrega de drama y suspenso que es muy atrapante y es perfecta para ver el fin de semana.

Esta serie danesa tiene un total de 6 capítulos, es perfecta para meterse de lleno en una historia intrigante, que tiene como protagonista a una mujer que se infiltra en una organización con un objetivo, pero que no termina siendo el planeado.

Es para recomendar esta entrega de Netflix, sobre todo por los comentarios de la crítica del cine mundial y por las apreciaciones de los usuarios en todo el mundo.

netflix-la-agente-encubierta-serie
Netflix: de qué trata la serie La agente encubierta

Esta imperdible serie de Netflix tiene en el centro de la escena a Tea (Clara Dessau), una mujer que tiene que cumplir una misión simple: infiltrarse poco a poco en una organización de hacerse amiga de la esposa del capo narco. El problema de esta gente encubierta, el que hace todo demasiado bien y tiene que terminar decidiendo sobre cuál es el precio de su lealtad hacia esa mujer, por lo que siente el deseo de ayudar a escapar a la novia del cabecilla del imperio criminal.

netflix-la-agente-encubierta
La serie de Netflix arrasa con cada uno de sus cap&iacute;tulos.

Reparto de La agente encubierta, serie de Netflix

  • Clara Dessau (Tea)
  • Maria Cordsen (Ashley)
  • Afshin Firouzi (Miran)
  • Nicolas Bro (Folke)
  • Soheil Bavi (Yasin)
  • Arian Kashef (Bambi)
  • Lara Ly Melic Skovgaard (Sofía)
  • Annika Witt (Ibi)
  • Dan Boie Kratfeldt (Niko)

Netflix: tráiler de la serie La agente encubierta

Embed - La Agente Encubierta | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Dónde ver la serie La agente encubierta, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La agente encubierta se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The asset se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La agente encubierta se puede ver en Netflix.

