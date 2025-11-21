Está en Netflix, es una serie danesa de 6 capítulos y la rompe este 2025

Es para recomendar esta entrega de Netflix, sobre todo por los comentarios de la crítica del cine mundial y por las apreciaciones de los usuarios en todo el mundo.

netflix-la-agente-encubierta-serie La película de Netflix es un drama impactante, con una muy buena historia por contar.

Netflix: de qué trata la serie La agente encubierta

Esta imperdible serie de Netflix tiene en el centro de la escena a Tea (Clara Dessau), una mujer que tiene que cumplir una misión simple: infiltrarse poco a poco en una organización de hacerse amiga de la esposa del capo narco. El problema de esta gente encubierta, el que hace todo demasiado bien y tiene que terminar decidiendo sobre cuál es el precio de su lealtad hacia esa mujer, por lo que siente el deseo de ayudar a escapar a la novia del cabecilla del imperio criminal.

netflix-la-agente-encubierta La serie de Netflix arrasa con cada uno de sus capítulos.

Reparto de La agente encubierta, serie de Netflix

Clara Dessau (Tea)

Maria Cordsen (Ashley)

Afshin Firouzi (Miran)

Nicolas Bro (Folke)

Soheil Bavi (Yasin)

Arian Kashef (Bambi)

Lara Ly Melic Skovgaard (Sofía)

Annika Witt (Ibi)

Dan Boie Kratfeldt (Niko)

Netflix: tráiler de la serie La agente encubierta

Dónde ver la serie La agente encubierta, según la zona geográfica