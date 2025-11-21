La plataforma de series y películas de Netflix sigue sorprendiendo a los suscriptores con nuevos estrenos que no dejan a nadie indiferente. En esta ocasión, el gigante de la N roja lanzó un drama protagonizado por Tom Hanks que fue aclamado por la crítica.
El estreno de Tom Hanks que conquista Netflix con una historia tan dura como conmovedora
Se trata de Un vecino gruñón, que también se puede encontrar como El peor vecino del mundo. Dirigido por Marc Forster, este melodrama disponible en Netflix está entre las mejores películas de 2022.
A lo largo de 2 horas y 6 minutos, "Forster exprime al máximo los resortes de un elenco en el que se destacan Hanks, toda una estrella de Hollywood y Treviño, con su presencia llena de energía”, declaró el crítico Jorge Montiel de Diario Clarín.
Mientras tanto, para Santiago García de Leer Cine, Un vecino gruñón “tiene todos los ingredientes que suelen molestar a los críticos y hacer feliz a los espectadores. Tiene, además, al mismísimo Tom Hanks jugando su juego con absoluta maestría, con puro oficio y talento para el humor y el drama”.
Netflix: de qué trata la película Un vecino gruñón
La sinopsis oficial de la película Un vecino gruñón versa: “Un jubilado endurecido por el dolor planea su propia muerte, pero todo cambia cuando una familia joven y alegre irrumpe en su vida”.
Otto Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, él encuentra la horma de su zapato en la espabilada, y muy embarazada, Marisol (Mariana Treviño), lo que lleva a una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas arriba.
Netflix: tráiler de la película Un vecino gruñón
Reparto de Un vecino gruñón, película de Netflix
- Tom Hanks (Otto Anderson)
- Mariana Treviño (Marisol)
- Rachel Keller (Sonya)
- Manuel Garcia-Rulfo (Tommy)
- Cameron Britton (Jimmy)
- Juanita Jennings (Anita)
- Mack Bayda (Malcolm)
Dónde ver la película Un vecino gruñón, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un vecino gruñón se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un vecino gruñón (A Man Called Otto) se puede ver en HBO Max.
- España: la película Un vecino gruñón se puede ver en HBO Max y Movistar Plus.