El estreno de Tom Hanks que conquista Netflix con una historia tan dura como conmovedora

un vecino gruñón-netflix (1) Tom Hanks protagoniza la película Un vecino gruñón, que acaba de estrenar en Netflix.

Mientras tanto, para Santiago García de Leer Cine, Un vecino gruñón “tiene todos los ingredientes que suelen molestar a los críticos y hacer feliz a los espectadores. Tiene, además, al mismísimo Tom Hanks jugando su juego con absoluta maestría, con puro oficio y talento para el humor y el drama”.

Netflix: de qué trata la película Un vecino gruñón

La sinopsis oficial de la película Un vecino gruñón versa: “Un jubilado endurecido por el dolor planea su propia muerte, pero todo cambia cuando una familia joven y alegre irrumpe en su vida”.

un vecino gruñón-netflix (2) Un viudo cascarrabias y muy obstinado conoce a una familia que se muda a la casa de al lado y forja una amistad que pondrá su mundo patas arriba.

Otto Anderson (Tom Hanks) es un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, él encuentra la horma de su zapato en la espabilada, y muy embarazada, Marisol (Mariana Treviño), lo que lleva a una muy improbable amistad que pondrá su mundo patas arriba.

Netflix: tráiler de la película Un vecino gruñón

Embed - EL PEOR VECINO DEL MUNDO. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines.

Reparto de Un vecino gruñón, película de Netflix

Tom Hanks (Otto Anderson)

Mariana Treviño (Marisol)

Rachel Keller (Sonya)

Manuel Garcia-Rulfo (Tommy)

Cameron Britton (Jimmy)

Juanita Jennings (Anita)

Mack Bayda (Malcolm)

Dónde ver la película Un vecino gruñón, según la zona geográfica