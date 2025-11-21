Netflix dispone de un enorme catálogo de series y películas para todos los gustos. El 2025 llegó con una renovación total de los títulos de la plataforma, y una serie viene sumando reproducciones a pasos agigantados, al punto de ser de las más vistas de todo el año, con un relato de 5 capítulos y basado en una reconocida novela: Me haces falta.
Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es la estrella del 2025
La serie se convirtió en una de las ofertas más elegidas del 2025, y lo hizo con una historia que se destaca entre los relatos de misterio
Las series y películas de producción británica se destacan en Netflix por nutrir al catálogo de ofertas policiales y de suspenso, que no tienen comparación alguna y que son de las más valoradas por los suscriptores. Esta serie no falló en lo absoluto, y es que es una de las historias de suspenso y misterio más buscadas de todo el año, envolviendo a los suscriptores en una historia de novela sin desperdicio.
Esta serie se destaca en Netflix primero que nada por su historia, y es que su relato se encuentra basado en una de las novelas más exitosas de Harlan Coben, el cual es atrapante desde el minuto uno. Hay que saber que desde su llegada a inicios del 2025, se convirtió en una de las principales ofertas del género del catálogo de series y películas, con una de las mejores críticas de toda la plataforma.
5 capítulos le fueron más que suficientes para que esta serie arrasara dentro de Netflix y se postulara como una de las estrellas del año, gracias a un relato repleto de giros completamente impensado, sorpresas y tensión. En lo que va del año, la crítica recibida por parte de los suscriptores ha permitido que se posicione como una de las más recomendadas en la plataforma, y promete seguir siendo top.
La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces viene escalando como una de las ofertas de suspenso más elegidas de toda la plataforma.
De qué trata la serie de Netflix, Me haces falta
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 5 capítulos que arrasa en el 2025, Me haces falta centra su historia en: "Cuando encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas, la detective Kat Donovan descubre que algunos secretos... es mejor dejarlos en el pasado".
La serie trajo a Netflix una historia corta y muy atractiva, es por eso que es de las más elegidas de todo el año.
Reparto de la serie de Netflix, Me haces falta
-
Rosalind Eleazar como DI Kat Donovan
Ashley Walters como Josh Buchanan
Richard Armitage como DCI Ellis Stagger
Lenny Henry como Clint Donovan
Jessica Plummer como Stacey Embalo
Steve Pemberton como Titus
James Nesbitt como Dominic Calligan
Marc Warren como Monte Leburne
Donde ver la serie de Netflix, Me haces falta, según tu zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Me haces falta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Missing You se puede ver en Netflix.
- España: la serie Te echo de menos se puede ver en Netflix.