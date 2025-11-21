Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es la estrella del 2025

5 capítulos le fueron más que suficientes para que esta serie arrasara dentro de Netflix y se postulara como una de las estrellas del año, gracias a un relato repleto de giros completamente impensado, sorpresas y tensión. En lo que va del año, la crítica recibida por parte de los suscriptores ha permitido que se posicione como una de las más recomendadas en la plataforma, y promete seguir siendo top.

La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces viene escalando como una de las ofertas de suspenso más elegidas de toda la plataforma.

Embed - Me haces falta | Tráiler oficial | Netflix

De qué trata la serie de Netflix, Me haces falta

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 5 capítulos que arrasa en el 2025, Me haces falta centra su historia en: "Cuando encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas, la detective Kat Donovan descubre que algunos secretos... es mejor dejarlos en el pasado".

La serie trajo a Netflix una historia corta y muy atractiva, es por eso que es de las más elegidas de todo el año.

me haces falta 2

Reparto de la serie de Netflix, Me haces falta

Rosalind Eleazar como DI Kat Donovan

Ashley Walters como Josh Buchanan

Richard Armitage como DCI Ellis Stagger

Lenny Henry como Clint Donovan

Jessica Plummer como Stacey Embalo

Steve Pemberton como Titus

James Nesbitt como Dominic Calligan

Marc Warren como Monte Leburne

Donde ver la serie de Netflix, Me haces falta, según tu zona geográfica