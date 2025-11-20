La cantidad de repeticiones que debes hacer en cualquier ejercicio para ganar masa muscular en pocos días

Los resultados fueron sorprendentes: ambos grupos mostraron cambios similares y significativos tanto en la hipertrofia (tamaño muscular) como en la fuerza y la eficiencia energética de sus músculos. Esto sugiere que el camino para ganar masa muscular no depende estrictamente de realizar, por ejemplo, 10 repeticiones, sino de la intensidad del esfuerzo aplicado a cada serie.

En consecuencia, la ciencia subraya que la tensión mecánica y la sobrecarga progresiva son los verdaderos impulsores del crecimiento del músculo, no el número mágico de repeticiones.

ejercicio piernas gemelo Ejercicio: especialistas recomiendan entrenar al fallo.

En este sentido, para saber si entrenas al fallo, tendrás que recordar que el objetivo es parar antes del fallo técnico, es decir, antes de perder la postura. Esto ayudará a evitar lesiones de cualquier tipo.

La sugerencia puntual pasa por concentrarse en la velocidad de repeticiones. Cuando las últimas las estas haciendo más lentas, de 3 a 4 segundos, y la técnica no es tan perfecta como al comienzo, es momento de parar porque se está llegando al fallo técnico.