Netflix dispone de un amplio catálogo de series y películas, repleto de opciones para todo el mundo. Una serie ha llegado desde Corea del Sur y se ha convertido en una de las historias más atrapantes de los últimos años, con un crudo y polémico basado en hechos reales, pero que con 16 capítulos arrasa en reproducciones a nivel mundial: La Gloria.
Netflix: tiene 16 capítulos y es una serie coreana basada en hechos reales
Este drama coreano aparece como una de las historias más elegidas en Netflix desde su llegada, con una crítica que la pone en el top
Las producciones coreanas, o más bien asiáticas en general, han copado el catálogo de Netflix con series y películas que superan grandes relatos como los españoles o turcos, siendo la tendencia del año. Esta serie es una de las historias más elegidas provenientes de este país, con una oferta que generó controversia e indignación entre los suscriptores, enfocándose en un caso violento de bullying.
Con la venganza como principal premisa, la serie dramática de Netflix, o también conocido como k-drama, llegó al catálogo de series y películas con una historia basada en hechos reales, aunque con algunos elementos ficticios. Toma partes vitales de un caso muy resonante en el país asiático ocurrido en el 2006, donde una chica fue acosada con un método de tortura con una plancha de pelo.
Su llegada al catálogo de series y películas, fue un éxito más que rotundo en Netflix, y es que en más de 60 países, no tardó siquiera una semana en posicionarse como la oferta más reproducida de la plataforma. Según informes oficiales propios de la N roja, esta fue la tercera producción más vista de toda la plataforma a nivel global, reuniendo más de 620 millones de horas reproducidas en total por los suscriptores.
Netflix decidió incorporar esta serie a su catálogo de series y películas desde el 2022, y desde entonces una de las ofertas asiáticas con más reproducciones de la plataforma de streaming.
De qué trata La gloria, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie coreana de 16 capítulos, La gloria centra su historia en: "Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, una mujer arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno".
La serie coreana ha pasado a la historia de Netflix con uno de los relatos dramáticos más atrapantes de los últimos años.
Reparto de La gloria, la serie de Netflix
- Song Hye-kyo
- Lee Do.hyun
- Lim Ju-yeon
- Yeom Hye-ran
- Park Sung-hoon
- Jung Sung-il
- Kim Hieora
- Cha Joo-young
- Kim Gun-woo
Dónde ver la serie La Gloria, según la zona geográfica
- Latinoamérica: La Gloria se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The Glory se puede ver en Netflix.
- España: La Gloria se puede ver en Netflix.