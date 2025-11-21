Netflix: tiene 16 capítulos y es una serie coreana basada en hechos reales

Su llegada al catálogo de series y películas, fue un éxito más que rotundo en Netflix, y es que en más de 60 países, no tardó siquiera una semana en posicionarse como la oferta más reproducida de la plataforma. Según informes oficiales propios de la N roja, esta fue la tercera producción más vista de toda la plataforma a nivel global, reuniendo más de 620 millones de horas reproducidas en total por los suscriptores.

Netflix decidió incorporar esta serie a su catálogo de series y películas desde el 2022, y desde entonces una de las ofertas asiáticas con más reproducciones de la plataforma de streaming.

Embed - La gloria | Tráiler oficial | Netflix

De qué trata La gloria, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie coreana de 16 capítulos, La gloria centra su historia en: "Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, una mujer arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno".

La serie coreana ha pasado a la historia de Netflix con uno de los relatos dramáticos más atrapantes de los últimos años.

la gloria 2

Reparto de La gloria, la serie de Netflix

Song Hye-kyo

Lee Do.hyun

Lim Ju-yeon

Yeom Hye-ran

Park Sung-hoon

Jung Sung-il

Kim Hieora

Cha Joo-young

Kim Gun-woo

Dónde ver la serie La Gloria, según la zona geográfica