El drama de Katie Holmes que está por irse de Netflix y todos quieren ver antes de que desaparezca

Estrenada en 2016 y con un enfoque emotivo y sutil, la película Todo lo que teníamos tiene una historia de apenas 1 hora y 44 minutos y transita sus últimos días en streaming: el 30 de noviembre de 2025 será el último día para verla en Netflix.

Se trata de una opción ideal para quienes buscan un relato íntimo, sensible y liderado por una de las figuras más reconocidas de Hollywood: Katie Holmes.