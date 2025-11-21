Inicio Series y películas Netflix
El drama de Katie Holmes que está por irse de Netflix y todos quieren ver antes de que desaparezca

El drama dirigido por Katie Holmes que se va de Netflix el 30 de noviembre de 2025. Ideal para fans de series y películas emotivas.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Katie Holmes es la protagonista y directora de esta película emotiva que ya se va de Netflix.

En el catálogo de Netflix, donde conviven series y películas de todos los géneros, hay un drama independiente que está a punto de despedirse de la plataforma: Todo lo que teníamos, dirigido y protagonizado por Katie Holmes.

Estrenada en 2016 y con un enfoque emotivo y sutil, la película Todo lo que teníamos tiene una historia de apenas 1 hora y 44 minutos y transita sus últimos días en streaming: el 30 de noviembre de 2025 será el último día para verla en Netflix.

Se trata de una opción ideal para quienes buscan un relato íntimo, sensible y liderado por una de las figuras más reconocidas de Hollywood: Katie Holmes.

todo lo que teníamos
Todo lo que teníamos es una película de 2016 dirigida y protagonizada por Katie Holmes que ya se va de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Todo lo que teníamos

La sinopsis oficial de la película Todo lo que teníamos versa: “Una mujer sin rumbo y su hija adolescente se encuentran abandonadas de camino a Boston y deciden probar su suerte en un pequeño pueblo”.

La trama de esta oferta de Netflix gira en torno a Rita Carmichael (Katie Holmes), una madre soltera, y su hija de trece años Ruthie (Stefania LaVie Owen) que, por culpa de un apuro económico, se mudan a un extravagante pueblecito.

todo lo que teníamos (2)
Todo lo que teníamos deja de estar disponible en Netflix el 30 de noviembre de 2025.

Reparto de Todo lo que teníamos, película de Netflix

  • Katie Holmes (Rita Carmichael)
  • Stefania LaVie Owen (Ruthie Carmichael)
  • Richard Kind (Marty)
  • Mark Consuelos (Vic)
  • Eve Lindley (Peter Pam)
  • Siobhan Fallon Hogan (Ms. Frankfurt)
  • Judy Greer (Patti)
  • Luke Wilson (Lee)

Netflix: tráiler de la película Todo lo que teníamos

Embed - ALL WE HAD - Trailer

Dónde ver la película Todo lo que teníamos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Todo lo que teníamos se puede ver en Netflix hasta el 30 de noviembre.
  • Estados Unidos: la película Todo lo que teníamos se puede ver en Prime Video y Pluto TV.
  • España: la película Todo lo que teníamos se puede alquilar en Amazon.

