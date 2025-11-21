El drama de Katie Holmes que está por irse de Netflix y todos quieren ver antes de que desaparezca

En el catálogo de Netflix, donde conviven series y películas de todos los géneros, hay un drama independiente que está a punto de despedirse de la plataforma: Todo lo que teníamos, dirigido y protagonizado por Katie Holmes.
Estrenada en 2016 y con un enfoque emotivo y sutil, la película Todo lo que teníamos tiene una historia de apenas 1 hora y 44 minutos y transita sus últimos días en streaming: el 30 de noviembre de 2025 será el último día para verla en Netflix.
Se trata de una opción ideal para quienes buscan un relato íntimo, sensible y liderado por una de las figuras más reconocidas de Hollywood: Katie Holmes.
Netflix: de qué trata la película Todo lo que teníamos
La sinopsis oficial de la película Todo lo que teníamos versa: “Una mujer sin rumbo y su hija adolescente se encuentran abandonadas de camino a Boston y deciden probar su suerte en un pequeño pueblo”.
La trama de esta oferta de Netflix gira en torno a Rita Carmichael (Katie Holmes), una madre soltera, y su hija de trece años Ruthie (Stefania LaVie Owen) que, por culpa de un apuro económico, se mudan a un extravagante pueblecito.
Reparto de Todo lo que teníamos, película de Netflix
- Katie Holmes (Rita Carmichael)
- Stefania LaVie Owen (Ruthie Carmichael)
- Richard Kind (Marty)
- Mark Consuelos (Vic)
- Eve Lindley (Peter Pam)
- Siobhan Fallon Hogan (Ms. Frankfurt)
- Judy Greer (Patti)
- Luke Wilson (Lee)
Netflix: tráiler de la película Todo lo que teníamos
Dónde ver la película Todo lo que teníamos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Todo lo que teníamos se puede ver en Netflix hasta el 30 de noviembre.
- Estados Unidos: la película Todo lo que teníamos se puede ver en Prime Video y Pluto TV.
- España: la película Todo lo que teníamos se puede alquilar en Amazon.