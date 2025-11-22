Entre los estrenos que Netflix incorporó a su catálogo en 2025, Sol negro se convirtió rápidamente en una de las revelaciones del año. Esta producción francesa logró destacarse entre todas las series y películas disponibles gracias a una historia dramática sólida, un suspenso bien construido y el respaldo de la crítica, que la ubicó entre las más vistas del momento.
Arrasa en Netflix y es el thriller francés de 6 capítulos que lidera el ranking mundial de los más vistos
Tiene 6 capítulos y es un drama francés que estrenó en 2025. Está entre las series y películas más intrigantes de Netflix
Con un enfoque cargado de intriga, Sol negro entrega un drama intenso protagonizado por la actriz francesa Ava Baya, quien interpreta a una madre trabajadora acusada de asesinato. Ideal para maratonear, esta serie de 6 capítulos combina misterio, emociones fuertes y giros inesperados. Todos los episodios están disponibles en Netflix desde el 9 de julio de 2025.
Netflix: de qué trata la serie Sol negro
En esta serie de intriga que alcanzó el Top 10 de Netflix en 79 países, acusan a una joven madre prófuga de asesinar a su jefe, tras descubrir que él la incluyó en su testamento.
La trama de la serie centra su historia en Alba (Ava Baya), una mujer que ha luchado más de la cuenta por dejar de lado un duro pasado y comienza a trabajar en un lugar de producción de rosas. Pero todo cambia abruptamente cuando su patrón es asesinado y ella es señalada como una posible asesina.
¿El motivo? Un secreto muy bien guardado salió a la luz y un testamento que incluye a Alba, podría ser el desencadenante del homicidio.
Netflix: tráiler de la serie Sol negro
Reparto de Sol negro, la serie de Netflix
- Ava Baya (Alba)
- Amina Ben Ismail (Noor)
- Isabelle Adjani (Béatrice)
- Thibault de Montalembert (Arnaud)
- Simon Ehrlacher (Valentín)
- Guillaume Gouix (Mathieu)
- Claire Romain (Manon)
Dónde ver la serie Sol negro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sol negro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Under a dark sun se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sol negro se puede ver en Netflix.