Arrasa en Netflix y es el thriller francés de 6 capítulos que lidera el ranking mundial de los más vistos

Con un enfoque cargado de intriga, Sol negro entrega un drama intenso protagonizado por la actriz francesa Ava Baya, quien interpreta a una madre trabajadora acusada de asesinato. Ideal para maratonear, esta serie de 6 capítulos combina misterio, emociones fuertes y giros inesperados. Todos los episodios están disponibles en Netflix desde el 9 de julio de 2025.

netflix-serie-sol-negro Ava Baya es la protagonista de la serie francesa Sol negro, disponible en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Sol negro

En esta serie de intriga que alcanzó el Top 10 de Netflix en 79 países, acusan a una joven madre prófuga de asesinar a su jefe, tras descubrir que él la incluyó en su testamento.