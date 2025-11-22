El gran gol de Enzo Fernández en el triunfo de Chelsea sobre Burnley

A los 37 minutos del primer tiempo, el equipo blue abrió el marcador. Pedro Neto cabeceó dentro del área chica y sorprendió al guardameta eslovaco Martin Dúbravka.

Enzo Fernández marcó un gran gol para Chelsea

A los 43' del complemento, el mediocampista argentino Enzo Fernández aprovechó un pase preciso de su compañero Marc Guiu y empujó la pelota al fondo de la red.

enzo-fernandez-1 Enzo Fernández lucha con un jugador de Burnley.

Premier League: el Liverpool fue goleado

El Liverpool, con Alexis Mac Allister, perdió 3-0 ante Nottingham Forest en condición de local y se quedó con el puesto 11 de la tabla, sin ingresa a ninguna competición internacional.

Los tres tantos de los “Árboles Astutos” fueron anotados por Murillo Santiago Costa dos Santos, Nicolò Savona y Morgan Gibbs-White.

Por último, Wolves perdió 2-0 con Crystal Palace, Brighton le ganó 2-1 al Brentford, Bournemouth igualó 2-2 con West Ham United y Fulham venció 1-0 a Sunderland.