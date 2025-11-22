El gran gol de Enzo Fernández en el triunfo de Chelsea sobre Burnley
El volante Enzo Fernández marcó un golazo en el triunfo de Chelsea por 2-0 sobre Burnley, por la fecha 12 de la Premier League
Por UNO
El volante campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 Enzo Fernández marcó un golazo este sábado en el triunfo de Chelsea (con Alejandro Garnacho en el banco de suplentes) por 2-0 sobre Burnley, en el estadio Turf Moor, por la fecha 12 de la Premier League.
El equipo que dirige el italiano Enzo Maresca se quedó con el segundo lugar de la tabla de posiciones del campeonato británico, con 23 unidades. Mientras que Burnley bajó a la zona de descenso y está muy complicado.
El restante gol de los “Azules” fue de Pedro Neto.
A los 37 minutos del primer tiempo, el equipo blue abrió el marcador. Pedro Neto cabeceó dentro del área chica y sorprendió al guardameta eslovaco Martin Dúbravka.
Enzo Fernández marcó un gran gol para Chelsea
A los 43' del complemento, el mediocampista argentino Enzo Fernández aprovechó un pase preciso de su compañero Marc Guiu y empujó la pelota al fondo de la red.
Embed
Premier League: el Liverpool fue goleado
El Liverpool, con Alexis Mac Allister, perdió 3-0 ante Nottingham Forest en condición de local y se quedó con el puesto 11 de la tabla, sin ingresa a ninguna competición internacional.
Los tres tantos de los “Árboles Astutos” fueron anotados por Murillo Santiago Costa dos Santos, Nicolò Savona y Morgan Gibbs-White.
Por último, Wolves perdió 2-0 con Crystal Palace, Brighton le ganó 2-1 al Brentford, Bournemouth igualó 2-2 con West Ham United y Fulham venció 1-0 a Sunderland.