Una mujer busca su identidad biológica en Mendoza y cree que puede ser hija de desaparecidos

La mujer dejó en claro que puede o no ser hija de desaparecidos, pero que su intención y lo que le parece más importante es poder llegar a los orígenes de su historia y rearmarla definitivamente como la historia de Ariel García y otros mendocinos que lograron encontrar su verdadero origen.

La historia de Eva en primera persona

Durante el programa de streaming, Eva relató que empezó a tener dudas sobre su identidad hace aproximadamente 15 años, cuando nacieron sus hijas. "Hace pocos días fui a una charla de nietos recuperados en Chacabuco y uno de ellos hizo mención a dos cosas que le generaron dudas en un primer momento: le hablaban de un parto domiciliario y no tenía fotos del embarazo de su mamá ni de sus primeros meses de vida y a mi me resonaron las dudas que yo he tenido siempre", expresó.

Lo que hizo fue contactarse con una prima, que cuando ella nació tenía 7 años. "Yo nací en Mendoza, y finalmente me animé a preguntarle a mi prima. Ella me confirmó mis dudas, me dijo que yo no era hija biológica de mis padres".

Eva contó que no tiene papá, ya que este falleció en el 2007, pero su mamá vive. "Ella tiene muchos problemas de salud, pero hace dos días pudimos hablar y me confirmó que no soy su hija biológica. Le dije que mi papá y ella siempre iban a ser mis papás. Me relató un montón de cosas, lo que más me llama la atención y es el dato más fuerte para mi es que a mi me entregó un médico", destacó la mujer.

El contacto con Red por la Identidad de Mendoza

Eva nació en la provincia, pero desde niña vive en Buenos Aires, no dudó en ponerse en marcha: se contactó con Conadi, donde le dieron un turno para hacerse una muestra de sangre y cotejar sus datos con el del banco de datos genéticos que poseen en esta institución.

Pero, además, activó el contacto con Red por la Identidad nodo Mendoza. Diario UNO tomó contacto con la red, en donde confirmaron que recibieron una solicitud de Eva y que van a investigar el caso.

También explicaron que por la fecha que Eva nació (1979) y lo que relató de la entrega a la familia adoptiva por parte de un médico, puede tener que ver con casos de apropiación de niños durante la dictadura militar. Sin embargo, no hay certezas de esto.

Por su parte, Eva destacó el buen trato y la calidez con la que la recibieron las Abuelas de Plaza de Mayo, y remató la entrevista diciendo: "Tengo claro que puedo ser o no hija de desaparecidos, pero lo importante es llegar a mi verdad".