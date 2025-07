Ariel García: "Encontrar a mi padre y mirarlo a los ojos fue como mirarme al espejo"

Hijo y padre Un abrazo que esperó 34 años: Ariel García (de anteojos) y Daniel Muñoz. Hijo y padre se conocieron gracias al Programa Identidad Biológica y al Registro de Huellas Genéticas. Fotos: Gobierno de Mendoza

Ariel y su ADN en busca de la identidad

Ariel García había dejado una muestra en 2018 en busca de sus orígenes. A Daniel Muñoz le habían tomado una muestra de ADN por razones ajenas a una búsqueda de estas características.

"Ver a mi padre fue como mirarme en un espejo", cuenta Ariel a Diario UNO durante la tarde de un jueves que será inolvidable.

"Apenas supe de su existencia, quise conocer a Ariel en el acto. Es un guerrero. Luchó para encontrarme", dijo Daniel Muñoz.

Padre e hijo se abrazaron fuertemente durante la reunión en Casa de Gobierno. Muñoz hizo todo lo posible por no llorar de emoción. Ariel se declaró "superfeliz y con el corazón henchido de felicidad".

Ariel, relojero en Maipú

Ariel repara y vende relojes en Maipú, cerca del Teatro Imperial y de la plaza, en el negocio familiar de los García. "La gente ha vuelto a comprar relojes -cuenta- porque está cansada de que le roben los celulares".

Daniel Muñoz, también de Maipú, es metalúrgico y sigue laburando como muchos jubilados de este país.

Ariel buscaba a su familia biológica desde los '90 sin imaginar que estaba tan cerca del padre. A quince cuadras de distancia. Tan lejos pero a la vez tan cerca. Esto no es ficción, aunque parezca una novela. Es real.

Ariel buscaba a la madre y al padre. A este último ya lo encontró. La identidad de la madre es un asunto que el metalúrgico podrá revelar oportunamente.

Un detalle adicional para esta historia: según Ariel, el padre no sabía de su existencia y se enteró hace algunos días, cuando ambos fueron informados desde Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza.

Identidad Biológica-García y Muñoz Misión cumplida: Ariel García firma la conformidad del hallazgo del padre, Daniel Muñoz (a la izquierda). Observa Alejandro Verón, de Derechos Humanos de Mendoza, que celebró el 16° caso de éxito de hallazgo de identidad en la provincia este año.

Ariel buscó hasta en árboles genealógicos por internet

Ariel buscó durante 34 años e intentó de todo: árboles genealógicos por internet y envío de muestras de ADN a laboratorios privados del exterior. Hasta en el Banco Nacional de Huellas de las Abuelas de Plaza de Mayo dejó una muestra con la expectativa de que podía ser hijo de desaparecidos en la dictadura militar.

Sin embargo, sus raíces estaban cerca. Muy cerca. En el mismo Maipú donde se crió y se hizo muchacho y padre de familia.

De yapa, también encontró al abuelo, que tiene 97 años

García encontró no sólo al padre sino también al abuelo paterno, que tiene 97 años, y a cinco medio hermanos: tres mujeres y dos varones que Daniel Muñoz tuvo con la esposa. A una de las mujeres la conoció en Casa de Gobierno.

El hombre agradece al Gobierno de Mendoza pero esencialmente al colectivo Mendoza por la Verdad, que lo acogió y asesoró para que siguiera buscando a su familia de origen: "Patricia Giménez y mis compañeros de búsqueda me apoyaron muchísimo", dijo.

- ¿Qué aconseja a quienes necesiten buscar su verdadera identidad?- preguntó Diario UNO.

- Que pregunten sin miedo ni vergüenza. Y que no se rindan; que nunca dejen de buscar- contestó Ariel.

- ¿Cómo supo de la noticia de que su padre había sido identificado?

- Me llamaron desde Derechos Humanos porque había una novedad y yo pensé que había que renovar la muestra de ADN.

- ¿Pudo dormir antes de conocer a su papá?

- (Risas) La verdad, llevo dos noches sin dormir por la ansiedad.

- ¿A quién le contó primero?

- A mi esposa. Lloramos de felicidad.

Los padres de crianza apoyaron la búsqueda de la identidad

Ariel está casado y es padre de tres hijos de 20 años, 14 años y 11 años.

La coincidencia genética detectada en el Registro Provincial permitió determinar no sólo que Ariel tiene padre, sino que la esposa tiene suegro y que los chicos tienen un abuelo más.

- ¿Qué dijeron sus padres de crianza pero padres al fin?

- Ellos me apoyaron desde siempre en esta búsqueda y están muy felices. Me dijeron que ahora sí podré obtener todas las respuestas acerca de mi origen que ellos no podían darme.