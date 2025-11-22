A qué hora juegan Lanús y Atlético Mineiro la gran final de la Copa Sudamericana

godoy-cruz-mineiro-1 El Atlético Mineiro logró superar los octavos de fina de la Copa Sudamericana al superar a Godoy Cruz. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Lanús va por su segundo título en la Copa Sudamericana

Lanús, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, enfrentará a Mineiro por la final de la Copa Sudamericana, en lo que será su sexta final internacional en los últimos 15 años. El equipo del Sur de Buenos Aires ganó este torneo cuando tenía la denominación de Copa Conmebol, en 1996, de la mano de Héctor Cúper. Como Copa Sudamericana, se coronó en 2013, cuando tenía a Guillermo Barros Schelotto como director técnico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1991931037430292493&partner=&hide_thread=false IMPACTANTE IMAGEN: Una absoluta LOCURA la cantidad de micros de hinchas de Lanús que partieron desde La Fortaleza con destino Asunción para alentar al Grana en la final de la #Sudamericana.



@clublanus pic.twitter.com/3ajYD6xz6x — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2025

El Granate llegó a esta instancia luego de terminar primero en su grupo con 12 puntos, por delante de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela. Ya en las instancias decisivas, Lanús venció a Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1 en el global y 4-2 en los penales), Fluminense de Brasil (2-1) y Universidad de Chile (3-2).

El Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli

Atlético Mineiro, por su parte, tiene como entrenador al argentino Jorge Sampaoli, quien generó una revolución en menos de tres meses en el cargo.

El equipo brasilero comenzó su camino hacia la final terminando segundo en la fase de grupos por debajo del Cienciano de Perú. Esto lo obligó a tener que disputar los 16avos de final, donde dejó en el camino a Atlético Bucaramanga de Colombia por penales.

En los octavos de final superó a Godoy Cruz con un global de 3 a 1 (2-1 en Brasil y 1-0 en el Gambarte), En cuartos superó a Bolívar de Bolivia (3-2) y en semis a Independiente del Valle de Ecuador (4-2). En caso de ganar, se quedaría por primera vez con la Copa Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/1991912329663967357&partner=&hide_thread=false Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confirmó que en el entretiempo de la final de la Copa Sudamericana se dará por primera vez un "Halftime Show"



La banda a cargo en el estadio Defensores del Chaco, donde se medirá Lanús contra Atlético Mineiro, será… pic.twitter.com/CXaY6rwLaM — Diario Olé (@DiarioOle) November 21, 2025

El show previo y de medio tiempo de la final de la Copa Sudamericana

Como ya es habitual, habrá shows musicales en la previa del encuentro. Para representar a Lanús, fue elegida la histórica banda santafesina Los del Fuego, que llevará su cumbia característica al público Granate. Del lado brasileño, el artista Dudu Galo Doido representará a Atlético Mineiro, con un estilo musical ligado a la identidad del club. Su presencia apunta a encender a los fanáticos Albinegros y acompañar la pasión del equipo en las horas previas a la gran final.

En el inédito show de medio tiempo, emulando al tradicional del Super Bowl del fútbol americano de la NFL, actuará la banda paraguaya Kchiporros.

Ficha del partido y probables formaciones

Copa Sudamericana -Final-

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: Juan Lara (Chi)

Hora: 17

TV: ESPN, Disney+ y DSports

Club Atlético Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdos, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Correa; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi; Rony, Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana; Bernard, Hulk y Dudu. DT: Jorge Sampaoli.