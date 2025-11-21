Cómo le fue a Franco Colapinto en la última sesión de entrenamientos del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Con Franco Colapinto a bordo del Alpine, la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, correspondiente a la vigésimo segunda fecha del calendario, se disputó este viernes.
El piloto argentino afrontó el entrenamiento con el objetivo de poner a punto la configuración del auto de cara a la clasificación, que comenzará a la 1:00 de este sábado y culminó en el puesto 16 tras la lluvia, que complicó las condiciones y dejó la pista con charcos durante los primeros 30 minutos de la sesión.
El piloto de Mercedes George Russell marcó el mejor tiempo, con un 1:34.054, seguido por el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y el piloto de Williams Alexander Albon.
Tras haber sido 20 y 16 en las dos primeras sesiones Colapinto pudo probar las gomas blandas y marcar un tiempo de 1:36.305 en una sesión que estuvo condicionada por la lluvia y en la que Gasly finalizó 10 tras dar unas 11 vueltas y los McLaren decidieron no tomar riesgos quedando en los dos últimos puestos a la espera de la clasificación.
