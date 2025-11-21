Cómo le fue a Franco Colapinto en la última sesión de entrenamientos del GP de Las Vegas de Fórmula 1

El piloto argentino afrontó el entrenamiento con el objetivo de poner a punto la configuración del auto de cara a la clasificación, que comenzará a la 1:00 de este sábado y culminó en el puesto 16 tras la lluvia, que complicó las condiciones y dejó la pista con charcos durante los primeros 30 minutos de la sesión.

colapinto 1 Franco Colapinto en la pista y en la Sphere que sirve de marco al GP de Las Vegas de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes George Russell marcó el mejor tiempo, con un 1:34.054, seguido por el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, y el piloto de Williams Alexander Albon.