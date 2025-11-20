El piloto argentino sigue a Boca Juniors a pesar de las distancias y hasta acertó en el resultado con el que vencieron a River en el último Superclásico.

Franco Colapinto - Boca Franco Colapinto es fanático de Boca.

Franco Colapinto quiere llevar a una estrella de la Fórmula 1 a La Bombonera

Al piloto argentino le consultaron sobre a qué famoso le gustaría invitar a La Bombonera para que pueda "sentir una energía muy linda y algo muy especial" tal como lo han vivido los artistas que recientemente visitaron el templo y Franco Colapinto no lo dudó: "A mi me gustaría que vaya Lewis Hamilton".