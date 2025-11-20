En el último mesLa Bombonera fue visitada por Dua Lipa, por Johnny Depp y Noel Gallagher marcando la tendencia que es un estadio que todo amante del fútbol debe visitar. Es por eso que Franco Colapinto, fanático del Xeneize, quiere que una estrella de la Fórmula 1 lo acompañe a disfrutar de un partido.
El piloto argentino sigue a Boca Juniors a pesar de las distancias y hasta acertó en el resultado con el que vencieron a River en el último Superclásico.
Franco Colapinto quiere llevar a una estrella de la Fórmula 1 a La Bombonera
Al piloto argentino le consultaron sobre a qué famoso le gustaría invitar a La Bombonera para que pueda "sentir una energía muy linda y algo muy especial" tal como lo han vivido los artistas que recientemente visitaron el templo y Franco Colapinto no lo dudó: "A mi me gustaría que vaya Lewis Hamilton".
Fanático de Boca el nacido en Pilar agregó: "Hamilton se volvería loco en La Bombonera. La primera vez que vas no sabés lo que te espera: ese estadio lleno de gente gritando, que tiembla".
¡COLAPINTO QUIERE INVITAR A HAMILTON A LA BOMBONERA!