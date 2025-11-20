Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Un Xeneize más

Franco Colapinto quiere llevar a una estrella de la Fórmula 1 a La Bombonera

Dicen que La Bombonera es uno de los estadios más hermosos del mundo y Colapinto piensa lo mismo, por eso quiere invitar a un piloto multicampeón de la F1

Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
En el último mes La Bombonera fue visitada por Dua Lipa, por Johnny Depp y Noel Gallagher marcando la tendencia que es un estadio que todo amante del fútbol debe visitar. Es por eso que Franco Colapinto, fanático del Xeneize, quiere que una estrella de la Fórmula 1 lo acompañe a disfrutar de un partido.

El piloto argentino sigue a Boca Juniors a pesar de las distancias y hasta acertó en el resultado con el que vencieron a River en el último Superclásico.

Franco Colapinto quiere llevar a una estrella de la Fórmula 1 a La Bombonera

Al piloto argentino le consultaron sobre a qué famoso le gustaría invitar a La Bombonera para que pueda "sentir una energía muy linda y algo muy especial" tal como lo han vivido los artistas que recientemente visitaron el templo y Franco Colapinto no lo dudó: "A mi me gustaría que vaya Lewis Hamilton".

Fanático de Boca el nacido en Pilar agregó: "Hamilton se volvería loco en La Bombonera. La primera vez que vas no sabés lo que te espera: ese estadio lleno de gente gritando, que tiembla".

Es un estadio muy lindo y que se disfruta mucho.

Y concluyó: "Es que no hay nada igual; no hay nada parecido en ningún otro lugar, eso la hace más impresionante".

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

Jueves 20 de noviembre

  • 21.30: Práctica 1.

Viernes 21 de noviembre

  • 01: Práctica 2.
  • 21.30: Práctica 3.

Sábado 22 de noviembre

  • 01: Clasificación.

Domingo 23 de noviembre

  • 01: Carrera.

Las próximas carreras de Franco Colapinto

  • GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 01.
  • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

