Ángel Di María consagrado con Rosario Central: el Canalla recibió el trofeo por ser el mejor de la Tabla Anual

"Es el deseo de ser campeón con Rosario Central. No volví para retirarme, volví para ganar", expresó el Fideo en una nota. Di María es, en el presente, el estandarte del equipo de Ariel Holan. Desde su arribo, lleva 16 partidos disputados, 7 goles y 3 asistencias. Además, es el capitán y referente del plantel.

El próximo domingo, desde las 17.30, el Canalla irá en busca de ese sueño de consagrarse campeón. Con el campeón del mundo como titular, Rosario Central se medirá ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura. Pero antes, también podría recibir un trofeo desde AFA sin llegar a la final ni ser campeón.