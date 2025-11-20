Ángel Di María consagrado con Rosario Central: el Canalla recibió el trofeo por ser el mejor de la Tabla Anual

Ángel Di María volvió desde Europa a Rosario Central con el ferviente deseo de consagrarse campeón y levantar un trofeo con el club de sus amores. Ya clasificado a la Copa Libertadores 2026 liderando la Tabla Anual, el Fideo cumplió su sueño pero con una particularidad: sin jugar una final ni ser campeón.
"Es el deseo de ser campeón con Rosario Central. No volví para retirarme, volví para ganar", expresó el Fideo en una nota. Di María es, en el presente, el estandarte del equipo de Ariel Holan. Desde su arribo, lleva 16 partidos disputados, 7 goles y 3 asistencias. Además, es el capitán y referente del plantel.
El próximo domingo, desde las 17.30, el Canalla irá en busca de ese sueño de consagrarse campeón. Con el campeón del mundo como titular, Rosario Central se medirá ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura. Pero antes, también podría recibir un trofeo desde AFA sin llegar a la final ni ser campeón.
Di María podría cumplir su sueño de tener un trofeo con Rosario Central
Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidieron eliminar la Supercopa Internacional (que enfrentar al campeón del Apertura con el Clausura) para darle un trofeo al mejor equipo posicionado en la Tabla Anual. Hoy, Rosario Central ocupa ese lugar con 66 puntos, 4 por encima del segundo que es Boca Juniors.
En la reunión de Comité Ejecutivo de este jueves, en donde se trataron temas como el mercado de pases, fechas FIFA y descensos, se confirmó dicha distinción para el Canalla y se entregó una copa a personalidades de Rosario Central como Ángel Di María, Ariel Holan, Fatura Broun, Carolina Cristinziano (la vicepresidenta primera), entre otros. Los festejos del Canalla serán esta tarde noche en el club rosarino.