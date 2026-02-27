Torneo Vendimia de hockey sobre patines: la Selección argentina Sub 19 empató con Talleres

La Selección argentina Sub 19 que dirige el mendocino Esteban Ábalos empató 3 a 3 con Andes Talleres este jueves, por la décima jornada del Torneo Vendimia de hockey sobre patines que se juega en el estadio cubierto Salvador Bonanno.
La Selección argentina Sub 19 empató con Andes Talleres por la décima jornada del Torneo Vendimia de hockey sobre patines
Los Albicelestes, que se preparan para el Mundial de este año en Asunción (Paraguay), se sumaron en la segunda fase con el Palestino de Chile. El elenco nacional venía de caer ante IMPSA por 1 a 0 y de vencer a Petroleros/YPF por 3 a 1.
En otros resultados de este jueves, en senior de varones IMPSA goleó a Petroleros/YPF 8 a 1, Murialdo superó holgadamente a Maipú/Giol 7 a 1 y Banco Mendoza le ganó a Kellun por 5 a 2.
En senior de damas, Kellun le ganó a Murialdo por 3 a 2.
Senior femenino:
Senior masculino:
En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas en la primera fase: en la A estaban Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.
Pasaron a la siguiente instancia Talleres A, Maipú/Giol y Banco Mendoza por el Grupo A y Petroleros/YPF, Murialdo A e IMPSA por el B. Los cuatro primeros pasarán a semifinales.
En senior de damas se juega en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile. Los cuatro primeros accederán a semis.
Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.