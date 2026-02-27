Torneo Vendimia de hockey sobre patines: la Selección argentina Sub 19 empató con Talleres

En senior de damas, Kellun le ganó a Murialdo por 3 a 2.

Vendimia de hockey sobre patines: las posiciones

Zona A: IMPSA, 6 unidades; Talleres A, 5, Selección argentina Sub 19, 4 y Petroleros/YPF, 1. Zona B: Banco Mendoza, Murialdo y Palestino de Chile, 6 y Maipú/Giol, 0. Senior femenino: IMPSA B y Kellun de Chile, 9; IMPSA A, 7; Talleres, 4; Murialdo, 0.

Vendimia de hockey sobre patines: el programa de este viernes

Senior femenino:

A las 18: Kellun de Chile vs. Murialdo

A las 21: Talleres vs. IMPSA

Senior masculino:

A las 19.30: Talleres vs. Banco Mendoza

A las 22.30: IMPSA vs Leonardo Murialdo

Vendimia de hockey sobre patines: cómo se juega el campeonato

En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas en la primera fase: en la A estaban Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.

Pasaron a la siguiente instancia Talleres A, Maipú/Giol y Banco Mendoza por el Grupo A y Petroleros/YPF, Murialdo A e IMPSA por el B. Los cuatro primeros pasarán a semifinales.

En senior de damas se juega en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile. Los cuatro primeros accederán a semis.

Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.