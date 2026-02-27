Inicio Ovación Polideportivo hockey sobre patines
Torneo Vendimia de hockey sobre patines: la Selección argentina Sub 19 empató con Talleres

La Selección argentina Sub 19 empató con Andes Talleres por la décima jornada del Torneo Vendimia de hockey sobre patines

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Foto: Andes Talleres Hockey

La Selección argentina Sub 19 que dirige el mendocino Esteban Ábalos empató 3 a 3 con Andes Talleres este jueves, por la décima jornada del Torneo Vendimia de hockey sobre patines que se juega en el estadio cubierto Salvador Bonanno.

Los Albicelestes, que se preparan para el Mundial de este año en Asunción (Paraguay), se sumaron en la segunda fase con el Palestino de Chile. El elenco nacional venía de caer ante IMPSA por 1 a 0 y de vencer a Petroleros/YPF por 3 a 1.

La Selección argentina Sub 19 de hockey sobre patines le da mayor jerarquía al Vendimia.

En otros resultados de este jueves, en senior de varones IMPSA goleó a Petroleros/YPF 8 a 1, Murialdo superó holgadamente a Maipú/Giol 7 a 1 y Banco Mendoza le ganó a Kellun por 5 a 2.

En senior de damas, Kellun le ganó a Murialdo por 3 a 2.

Vendimia de hockey sobre patines: las posiciones

  • Senior masculino: Zona A: IMPSA, 6 unidades; Talleres A, 5, Selección argentina Sub 19, 4 y Petroleros/YPF, 1. Zona B: Banco Mendoza, Murialdo y Palestino de Chile, 6 y Maipú/Giol, 0.
  • Senior femenino: IMPSA B y Kellun de Chile, 9; IMPSA A, 7; Talleres, 4; Murialdo, 0.

Vendimia de hockey sobre patines: el programa de este viernes

Senior femenino:

  • A las 18: Kellun de Chile vs. Murialdo
  • A las 21: Talleres vs. IMPSA

Senior masculino:

  • A las 19.30: Talleres vs. Banco Mendoza
  • A las 22.30: IMPSA vs Leonardo Murialdo

Vendimia de hockey sobre patines: cómo se juega el campeonato

En senior de varones los equipos fueron divididos en dos zonas en la primera fase: en la A estaban Talleres A, Murialdo B, Banco Mendoza y Maipú/Giol y en la B están IMPSA, Petroleros/YPF, Talleres B y Murialdo A.

Pasaron a la siguiente instancia Talleres A, Maipú/Giol y Banco Mendoza por el Grupo A y Petroleros/YPF, Murialdo A e IMPSA por el B. Los cuatro primeros pasarán a semifinales.

En senior de damas se juega en una zona y los elencos son: Andes Talleres, IMPSA A y B, Leonardo Murialdo y Kellun de Chile. Los cuatro primeros accederán a semis.

Andes Talleres, en varones e IMPSA, en damas, se adjudicaron el Torneo Vendimia 2025.

