Faustino quiere ser de Oro: en Moscú buscará la hazaña de ser el Gran Maestro más joven de la historia
Faustino Oro buscará en Moscú la hazaña de alcanzar su tercera y definitiva norma que lo consagre como el Gran Maestro más joven de la historia del deporte
Por UNO
Faustino Oro está ante la hazaña de su (corta) vida. Desde este sábado 28 de febrero y hasta el próximo jueves 5 de marzo, los ojos del mundo del ajedrez se posarán sobre él, el pequeño argentino de doce años buscará en Moscú alcanzar su tercera y definitiva norma que lo consagrará como el Gran Maestro más joven de la historia del deporte.
Desde el 2022, la Federación Internacional de Ajedrez estipula que un jugador para convertirse en Gran Maestro debe obtener tres normas, dos de las cuales dos deben lograrse en torneos cerrados y una, en un abierto. Faustino Oro ya tiene dos (una obtenida en un certamen en Madrid y la otra conseguida en Buenos Aires), le falta una.
Es por ello que, cuando la familia del joven ajedrecista recibió la invitación para participar del 21° Open Internacional de Aeroflot que se llevará a cabo en la ciudad de Moscú, aceptó de inmediato para poder ir por la hazaña.Faustino Oro ya se encuentra rumbo a la capital rusa para buscar conseguir su tercera y definitiva norma que lo condecore por la FIDE como el Gran Maestro más joven de la historia.
El récord hoy lo posee el ajedrecista norteamericano (con padres de nacionalidad india) Abhimanyu Mishra. El estadounidense logró la marca mundial el 30/06/2021, a los 12 años, 4 meses y 25 días. Faustino Oro tiene que conseguir la hazaña el próximo jueves para establecer una nueva plusmarca mundial, a los 12 años, 4 meses y 19 días (nació el 14/10/2013).
Faustino Oro quiere lograr la hazaña
Para obtener el récord, Faustino Oro deberá enfrentarse a figuras estelares del ajedrez. En el certamen Open Aeroflot, a realizarse en el lujoso Hotel The Carlton (cerca de la Plaza Roja y el Kremlin), la competencia reunirá a 180 jugadores de los cuales 52 poseen el título de Gran Maestro, entre ellos habrá 9 Grandes Maestras femeninas. Faustino llega como preclasificado N°36, con 2516 puntos de Elo.
Durante nueve jornadas, Faustino Oro deberá enfrentarse al menos con tres Grandes Maestros y con dos Maestros internacionales, además de conseguir una performance cercana a los 2600 puntos de Elo. La elevada condición de sus rivales obedece a que el pequeño ajedrecista requiere de que el 50% de sus contrincantes sean jugadores titulados para poder alcanzar la plusmarca mundial. El fixture del certamen se irá conformando al final de cada rueda debido al sistema suizo que presenta el torneo (cada ajedrecista se enfrenta en cada rueda con jugadores de igual o similar puntaje).
Es decir, cuánto más fuertes sean sus adversarios y si logra competir con victorias y empates, las chances de Gran Maestro serán mayores, pero un arranque irregular generará que la fuerza de Elo de sus contrincantes cada vez sea menor y eso disminuirá sus posibilidades de lograr una performance acorde con la exigencia reglamentaria.
El certamen contará con el aspecto novedosos del tiempo de juego en las partidas. El período de reflexión válido para cada jugador será de 60 minutos, con 30 segundos adicionales desde el primer movimiento. El tiempo estipulado está pensando para evitar el desgaste físico y emocional que provocaban las partidas tradicionales. Esta norma fue aprobada recientemente por la FIDE y es válida también para las pruebas que puedan otorgar normas o títulos de Maestros.