Faustino quiere ser de Oro: en Moscú buscará la hazaña de ser el Gran Maestro más joven de la historia

faustino-oro Faustino Oro logró dos récords en los Mundiales de Qatar. FIDE

El récord hoy lo posee el ajedrecista norteamericano (con padres de nacionalidad india) Abhimanyu Mishra. El estadounidense logró la marca mundial el 30/06/2021, a los 12 años, 4 meses y 25 días. Faustino Oro tiene que conseguir la hazaña el próximo jueves para establecer una nueva plusmarca mundial, a los 12 años, 4 meses y 19 días (nació el 14/10/2013).

Faustino Oro quiere lograr la hazaña

Para obtener el récord, Faustino Oro deberá enfrentarse a figuras estelares del ajedrez. En el certamen Open Aeroflot, a realizarse en el lujoso Hotel The Carlton (cerca de la Plaza Roja y el Kremlin), la competencia reunirá a 180 jugadores de los cuales 52 poseen el título de Gran Maestro, entre ellos habrá 9 Grandes Maestras femeninas. Faustino llega como preclasificado N°36, con 2516 puntos de Elo.

Durante nueve jornadas, Faustino Oro deberá enfrentarse al menos con tres Grandes Maestros y con dos Maestros internacionales, además de conseguir una performance cercana a los 2600 puntos de Elo. La elevada condición de sus rivales obedece a que el pequeño ajedrecista requiere de que el 50% de sus contrincantes sean jugadores titulados para poder alcanzar la plusmarca mundial. El fixture del certamen se irá conformando al final de cada rueda debido al sistema suizo que presenta el torneo (cada ajedrecista se enfrenta en cada rueda con jugadores de igual o similar puntaje).

faustino oro Faustino Oro arrancó de mayor a menor en el Mundial de blitz. FIDE

Es decir, cuánto más fuertes sean sus adversarios y si logra competir con victorias y empates, las chances de Gran Maestro serán mayores, pero un arranque irregular generará que la fuerza de Elo de sus contrincantes cada vez sea menor y eso disminuirá sus posibilidades de lograr una performance acorde con la exigencia reglamentaria.

El certamen contará con el aspecto novedosos del tiempo de juego en las partidas. El período de reflexión válido para cada jugador será de 60 minutos, con 30 segundos adicionales desde el primer movimiento. El tiempo estipulado está pensando para evitar el desgaste físico y emocional que provocaban las partidas tradicionales. Esta norma fue aprobada recientemente por la FIDE y es válida también para las pruebas que puedan otorgar normas o títulos de Maestros.