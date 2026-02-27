Comenzaron los controles preventivos por el UPD y el domingo salen 30 inspectores a la calle

Ultimo Primer dia de Clases (1).jpg El Último Primer Día, en el centro del debate. Foto: Gentileza

En ese sentido, Amat remarcó que no están permitidas las fiestas donde se vendan entradas o se expenda alcohol a menores de edad. Y que en caso de detectar este tipo de situaciones ordenarán el cese inmediato.

Además, desde el ministerio aseguraron que hasta el momento no hay eventos habilitados, aunque está la chance de que en departamentos como Junín o General Alvear sí se autoricen si es que completan la correspondiente documentación.

El UPD, con inspectores y coordinación con municipios

En el marco del UPD, el subdirector de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi, sostuvo que el plan de control incluye que con los municipios haya trabajo coordinado, dado que se espera el aporte de controles de tránsito e inspectores, "con el objetivo de resguardar la integridad física de los menores", sostuvo.

Además, tanto la Dirección General de Escuelas como las instituciones privadas confirmaron que los controles continuarán a primera hora del lunes en el mismo ingreso a las escuelas y colegios privados.

hernan amat fiestas navidad año nuevo Hernán Amat, director de Relaciones con la Comunidad.

En ese marco, y aunque el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores está prohibido por ley, estará vigente el protocolo que la DGE decidió activar y enviar a las familias a modo de prevención. En el acta de compromiso, padres y madres firman en corresponsabilidad por el actuar de los menores. El UPD "no es un una actividad escolar, ni obligatoria ni organizada por las instituciones educativas", reza el documento.