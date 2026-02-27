El próximo domingo por la noche, miles de alumnos y alumnas de quinto año de toda la provincia llevarán adelante el Último Primer Día (UPD), un festejo previo al último inicio de clases programado para el 2 marzo y que ocupa (y preocupa) tanto a padres, madres como a las autoridades escolares. En ese marco, el ministerio de Seguridad comenzó con los operativos de control y dio detalles de lo que se viene.
Comenzaron los controles preventivos por el UPD y el domingo salen 30 inspectores a la calle
Se acerca el comienzo de clases para los alumnos de 5º año y el Gobierno dio detalles de los controles en marcha por el polémico Último Primer Día
Los excesos, el consumo de alcohol y la integridad física de los chicos durante la madrugada del lunes ingresaron en el radar de los mayores.
El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, aseguró este viernes que ya comenzaron de manera preventiva los controles ligados al festejo estudiantil y que habrá 30 inspectores que, además, intensificarán el trabajo el domingo próximo en distintos puntos de Mendoza en coordinación con la Dirección General de Escuelas.
En ese sentido, Amat remarcó que no están permitidas las fiestas donde se vendan entradas o se expenda alcohol a menores de edad. Y que en caso de detectar este tipo de situaciones ordenarán el cese inmediato.
Además, desde el ministerio aseguraron que hasta el momento no hay eventos habilitados, aunque está la chance de que en departamentos como Junín o General Alvear sí se autoricen si es que completan la correspondiente documentación.
El UPD, con inspectores y coordinación con municipios
En el marco del UPD, el subdirector de Diversión Nocturna, Alejandro Pozzi, sostuvo que el plan de control incluye que con los municipios haya trabajo coordinado, dado que se espera el aporte de controles de tránsito e inspectores, "con el objetivo de resguardar la integridad física de los menores", sostuvo.
Además, tanto la Dirección General de Escuelas como las instituciones privadas confirmaron que los controles continuarán a primera hora del lunes en el mismo ingreso a las escuelas y colegios privados.
En ese marco, y aunque el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores está prohibido por ley, estará vigente el protocolo que la DGE decidió activar y enviar a las familias a modo de prevención. En el acta de compromiso, padres y madres firman en corresponsabilidad por el actuar de los menores. El UPD "no es un una actividad escolar, ni obligatoria ni organizada por las instituciones educativas", reza el documento.