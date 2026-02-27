Atento Gimnasia y Esgrima: la figura de Boca que salió de la lista de concentrados y se pierde el duelo por lesión

Gimnasia y Esgrima visitará este sábado a Boca, en la Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura. Para el cotejo, una figura del Xeneize que se perfilaba para ser titular en el equipo de Claudio Úbeda se resintió de una lesión y no será de la partida.
Se trata de Edinson Cavani. El uruguayo fue de parte del once inicial ante Racing y, cuando parecía que la disminución de sus dolores de espalda iban a permitirle continuidad futbolística, el delantero se resintió y su vuelta es incierta. Ante este panorama, Claudio Úbeda decidió que no formara parte de la nómina de concentrados para enfrentar a Gimnasia y Esgrima, priorizando la recuperación del futbolista.
Otra vez Cavani es baja en Boca
La lumbalgia afecta a Edinson Cavani desde febrero del 2025. Los dolores le impidieron desenvolverse con normalidad durante toda la temporada pasada y su evolución no da tregua. En el inicio de este año, el delantero de 39 años no pudo comenzar la pretemporada con normalidad debido a las intensas molestias en la zona baja de su espalda.
Bregando por la recuperación del Matador, el cuerpo médico de Boca infiltró la zona para reducir la inflamación y que el uruguayo pudiera comenzar a ponerse a punto para su regreso en este 2026. Y cuando parecía que la solución estaba funcionando, Cavani volvió a resentirse y su vuelta es una incógnita.
Los dolores no le permitieron ni siquiera viajar para el encuentro por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy y ahora tampoco formará parte de la nómina de convocados para enfrentar a Gimnasia y Esgrima por la fecha 8 del Apertura. Al uruguayo le volverán a hacer estudios con un especialista para profundizar diagnóstico y avanzar en su mejoría.
Ante la ausencia de Edinson Cavani, Úbeda busca alternativas y todos los caminos apuntan a Adam Bareiro luego de su debut goleador en la Copa Argentina con la camiseta azul y oro. La compañía del paraguayo oscila entre Lucas Janson y Miguel Merentiel ya que Ángel Romero no está al cien por ciento a causa de una sobrecarga muscular.