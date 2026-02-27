Atento Gimnasia y Esgrima: la figura de Boca que salió de la lista de concentrados y se pierde el duelo por lesión

Cavani Edinson Cavani se resintió de la lumbalgia y no estará ante Gimnasia y Esgrima en la octava fecha del Apertura.

Bregando por la recuperación del Matador, el cuerpo médico de Boca infiltró la zona para reducir la inflamación y que el uruguayo pudiera comenzar a ponerse a punto para su regreso en este 2026. Y cuando parecía que la solución estaba funcionando, Cavani volvió a resentirse y su vuelta es una incógnita.

Los dolores no le permitieron ni siquiera viajar para el encuentro por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy y ahora tampoco formará parte de la nómina de convocados para enfrentar a Gimnasia y Esgrima por la fecha 8 del Apertura. Al uruguayo le volverán a hacer estudios con un especialista para profundizar diagnóstico y avanzar en su mejoría.

Ante la ausencia de Edinson Cavani, Úbeda busca alternativas y todos los caminos apuntan a Adam Bareiro luego de su debut goleador en la Copa Argentina con la camiseta azul y oro. La compañía del paraguayo oscila entre Lucas Janson y Miguel Merentiel ya que Ángel Romero no está al cien por ciento a causa de una sobrecarga muscular.