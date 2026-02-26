Regatas quedó sin chances de ascender en la Liga Nacional Femenina de Vóley

De todas formas las dirigidas por el Fino Carrasco se mantuvieron a tiro hasta el punto 15 (15-18), cuando las formoseñas se despegaron y supieron cerrar en zona de definición.

REGATAS 3

Los parciales siguientes, en especial el segundo, mostró el nerviosismo de las del Lago, con errores no forzados, lo que se sumó al bombardeo de las rivales.

El tercer set fue el más parejo, algunos cambios trajeron variantes ofensivas y el duelo fue punto por punto, pero finalmente San Martín demostró su chapa de candidato cerrando el partido con autoridad y Regatas deberá jugar por el 5to. puesto.

Municipalidad de San Martín dio un paso hacia la permanencia

Por la mañana la Municipalidad de San Martín dio un paso positivo en la permanencia al ganar su partido frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Las del Este se impusieron 3-1, con parciales de: 25-18, 23-25, 25-18 y 25-19