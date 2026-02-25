Inicio Ovación Polideportivo Golf
Día de mujeres en el Club de Campo Mendoza organizado por GB Golf & Travel

Con la impecable organización de Guille Benenati Golf & Travel se realizó un torneo de mujeres en el Club de Campo Mendoza.

Por UNO
Las mejores del certamen femenino.

La modalidad de competencia elegida para este Ladie's Day fue Scramble con equipos de 4 jugadoras y las ganadoras fueron Susana Gómez, Graciela Bernal, Mariana Aguinaga y Valeria Olivera con un score de 63 golpes.

La modalidad de competencia elegida para este Ladie's Day fue Scramble con equipos de 4 jugadoras y las ganadoras fueron Susana Gómez, Graciela Bernal, Mariana Aguinaga y Valeria Olivera con un score de 63 golpes.

A solo un golpe quedaron segundas Carolina, Cristina y Celeste Cañada junto a Sofía Calad y el tercer puesto, con el mismo número de impactos, lo ocuparon Vivian Mayne, Daniela Gallego, Samanta Gallego y Josefina Pimenides.

Por último, la propia Pimenides se llevó el premio al long drive y María Elena González el mejor aproach.

El Ladie's Day de GB Golf & Travel fue un éxito

Una vez más la excelente organización y atractivos premios de los torneos llevados a cabo por GB Golf & Travel quedó evidenciado en la importante cantidad de jugadoras participantes y buen ambiente que se vivió durante la jornada.

El torneo reservado para mujeres fue el primero de una temporada muy intensa y que tendrá su punto culminante con una nueva edición del Mendoza Golf Tour y la Benenati Cup.

