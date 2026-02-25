Día de mujeres en el Club de Campo Mendoza organizado por GB Golf & Travel

Con la impecable organización de Guille Benenati Golf & Travel se realizó un torneo de mujeres en el Club de Campo Mendoza que reunió a 60 jugadoras de los distintos clubes y contó con el auspicio de Grupo América.
La modalidad de competencia elegida para este Ladie's Day fue Scramble con equipos de 4 jugadoras y las ganadoras fueron Susana Gómez, Graciela Bernal, Mariana Aguinaga y Valeria Olivera con un score de 63 golpes.
A solo un golpe quedaron segundas Carolina, Cristina y Celeste Cañada junto a Sofía Calad y el tercer puesto, con el mismo número de impactos, lo ocuparon Vivian Mayne, Daniela Gallego, Samanta Gallego y Josefina Pimenides.
Por último, la propia Pimenides se llevó el premio al long drive y María Elena González el mejor aproach.
Una vez más la excelente organización y atractivos premios de los torneos llevados a cabo por GB Golf & Travel quedó evidenciado en la importante cantidad de jugadoras participantes y buen ambiente que se vivió durante la jornada.
El torneo reservado para mujeres fue el primero de una temporada muy intensa y que tendrá su punto culminante con una nueva edición del Mendoza Golf Tour y la Benenati Cup.