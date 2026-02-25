Día de mujeres en el Club de Campo Mendoza organizado por GB Golf & Travel

Por último, la propia Pimenides se llevó el premio al long drive y María Elena González el mejor aproach.

El Ladie's Day de GB Golf & Travel fue un éxito

Una vez más la excelente organización y atractivos premios de los torneos llevados a cabo por GB Golf & Travel quedó evidenciado en la importante cantidad de jugadoras participantes y buen ambiente que se vivió durante la jornada.

El torneo reservado para mujeres fue el primero de una temporada muy intensa y que tendrá su punto culminante con una nueva edición del Mendoza Golf Tour y la Benenati Cup.