Godoy Cruz se enfrentará con Deportivo Morón, por la Copa Argentina: probables formaciones y TV

Godoy Cruz se enfrentará con Deportivo Morón este miércoles, desde las 21.15 en la cancha de Tigre, por los 32vos de final de la Copa Argentina

Omar Romero
Omar Romero
Godoy Cruz se enfrentará con Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Godoy Cruz se enfrentará este miércoles desde las 21.15, con Deportivo Morón, por los 32vos de final de la Copa Argentina. El choque entre el Tomba y el Gallito se disputará en el estadio de Tigre, será arbitrado por Pablo Giménez y se transmitirá en vivo por TyC Sports.

Tomás Pozzo uno.-
Tomás Pozzo viene de marcarle un gol a Defensores de Belgrano por el torneo de la Primera Nacional.

El ganador de este choque jugará en los 16avos de final con Midlan, que dejó en el camino a Argentinos Juniors.

Será el tercer encuentro del entrenador Mariano Toedtli en el Tomba. En el torneo de la Primera Nacional su equipo empató los dos partidos que dirigió. Su debut fue en el empate 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte y viene de igualar ante Defensores de Belgrano de visitante, también, 1 a 1.

mariano-toedtli-dt-gpdoy-cruz1
Mariano Toedtli tendrá un desafío importante en la Copa Argentina frente a Deportivo Morón.

La última participación de Godoy Cruz en la Copa Argentina

Por los 32vos de final de la Copa Argentina, el Tomba quedó eliminado tras perder 1 a 0 con Excursionistas. El encuentro se disputó el 27 de febrero del año pasado en la cancha de Belgrano de Córdoba.

La mejor participación del Expreso en el certamen fue en 2021, cuando perdió la semifinal ante Talleres de Córdoba 1 a 0.

Deportivo Morón juega en la misma categoría que el Tomba

Deportivo Morón juega en la Primera Nacional, en la misma categoría que el Tomba. El entrenador del Gallito es Walter Otta, quien igualó los dos partidos que dirigió.

Su mejor participación fue en el 2017, donde llegó hasta semifinales y fue eliminado por River Plate, que le ganó 3 a 0 en el Malvinas Argentinas.

El historial entre Godoy y Deportivo Morón

Se volverán a enfrentar tras 29 años. Sobre un total de 7 partidos entre 1994 y 1997, el Tomba se impuso seis veces y el Deportivo Morón ganó un partido.

El último partido que disputaron fue el 3 de abril de 1997 con triunfo del Bodeguero de visitante por 2 a 0. Los goles los marcaron Martín Astudillo y Ariel Pereyra.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Lucas Alessandría, Mateo Mendoza y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Mariano Santiago y Brian Orozco; Santiago Martínez y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Leonel Ramírez, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Matías Benítez, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo y Franco Fagundez; Gonzalo Berterame y Franco Toloza. DT: Walter Otta.

Estadio: Tigre.

Árbitro: Pablo Giménez.

Hora: 21.15.

TV: TyC Sports.

