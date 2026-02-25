Godoy Cruz se enfrentará con Deportivo Morón, por la Copa Argentina: probables formaciones y TV

Godoy Cruz se enfrentará este miércoles desde las 21.15, con Deportivo Morón, por los 32vos de final de laCopa Argentina. El choque entre el Tomba y el Gallito se disputará en el estadio de Tigre, será arbitrado por Pablo Giménez y se transmitirá en vivo por TyC Sports.
El ganador de este choque jugará en los 16avos de final con Midlan, que dejó en el camino a Argentinos Juniors.
Será el tercer encuentro del entrenador Mariano Toedtli en el Tomba. En el torneo de la Primera Nacional su equipo empató los dos partidos que dirigió. Su debut fue en el empate 1 a 1 ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte y viene de igualar ante Defensores de Belgrano de visitante, también, 1 a 1.
La última participación de Godoy Cruz en la Copa Argentina
La mejor participación del Expreso en el certamen fue en 2021, cuando perdió la semifinal ante Talleres de Córdoba 1 a 0.
Deportivo Morón juega en la misma categoría que el Tomba
Deportivo Morón juega en la Primera Nacional, en la misma categoría que el Tomba. El entrenador del Gallito es Walter Otta, quien igualó los dos partidos que dirigió.
Su mejor participación fue en el 2017, donde llegó hasta semifinales y fue eliminado por River Plate, que le ganó 3 a 0 en el Malvinas Argentinas.
El historial entre Godoy y Deportivo Morón
Se volverán a enfrentar tras 29 años. Sobre un total de 7 partidos entre 1994 y 1997, el Tomba se impuso seis veces y el Deportivo Morón ganó un partido.
El último partido que disputaron fue el 3 de abril de 1997 con triunfo del Bodeguero de visitante por 2 a 0. Los goles los marcaron Martín Astudillo y Ariel Pereyra.
Probables formaciones:
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Lucas Alessandría, Mateo Mendoza y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Mariano Santiago y Brian Orozco; Santiago Martínez y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.
Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Leonel Ramírez, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Matías Benítez, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo y Franco Fagundez; Gonzalo Berterame y Franco Toloza. DT: Walter Otta.