Godoy Cruz se enfrentará con Deportivo Morón, por la Copa Argentina: probables formaciones y TV

mariano-toedtli-dt-gpdoy-cruz1 Mariano Toedtli tendrá un desafío importante en la Copa Argentina frente a Deportivo Morón.

La última participación de Godoy Cruz en la Copa Argentina

Por los 32vos de final de la Copa Argentina, el Tomba quedó eliminado tras perder 1 a 0 con Excursionistas. El encuentro se disputó el 27 de febrero del año pasado en la cancha de Belgrano de Córdoba.

La mejor participación del Expreso en el certamen fue en 2021, cuando perdió la semifinal ante Talleres de Córdoba 1 a 0.

Deportivo Morón juega en la misma categoría que el Tomba

Deportivo Morón juega en la Primera Nacional, en la misma categoría que el Tomba. El entrenador del Gallito es Walter Otta, quien igualó los dos partidos que dirigió.

Su mejor participación fue en el 2017, donde llegó hasta semifinales y fue eliminado por River Plate, que le ganó 3 a 0 en el Malvinas Argentinas.

El historial entre Godoy y Deportivo Morón

Se volverán a enfrentar tras 29 años. Sobre un total de 7 partidos entre 1994 y 1997, el Tomba se impuso seis veces y el Deportivo Morón ganó un partido.

El último partido que disputaron fue el 3 de abril de 1997 con triunfo del Bodeguero de visitante por 2 a 0. Los goles los marcaron Martín Astudillo y Ariel Pereyra.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Lucas Alessandría, Mateo Mendoza y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Mariano Santiago y Brian Orozco; Santiago Martínez y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Deportivo Morón: Julio Salvá; Leonel Cardozo, Leonel Ramírez, Franco Vázquez y Joaquín Livera; Matías Benítez, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo y Franco Fagundez; Gonzalo Berterame y Franco Toloza. DT: Walter Otta.

Estadio: Tigre.

Árbitro: Pablo Giménez.

Hora: 21.15.

TV: TyC Sports.