Los hinchas de Gimnasia y Esgrima coparon el Víctor Legrotaglie ante el Rojo de Avellaneda

Embed

Como sucede cada vez que el equipo del Parque juega de local, sus simpatizantes acudieron al Teatro de los Sueños, como en los partidos con San Lorenzo, Instituto y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con la alegría de volver a alentar al Blanquinegro y con el optimismo de retornar a la senda del triunfo, tras las dos derrotas consecutivas, los fanáticos del Lobo llegaron al Víctor Legrotaglie.

Embed

Es la primera vez del Lobo y el Rojo en la máxima categoría

Es la primera vez que el Lobo y el Rojo se enfrentan. En los torneos nacionales nunca se vieron las caras.

Embed

Cuándo fue la última vez que jugaron Gimnasia y Esgrima e Independiente de Avellaneda

El choque que los tuvo como protagonistas fue por la Copa Argentina, el 29 de junio de 2025 en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis, cuando el lobo perdió 2 a 1 y quedó eliminado en la fase inicial. Diego Mondino puso arriba al Mensana y el Rojo lo dio vuelta con los goles de Santiago Montiel y Álvaro Angulo.

Al Blanquinegro lo dirigía Ezequiel Medrán y al Rojo Julio Vaccari.