Los hinchas de Gimnasia y Esgrima coparon el Víctor Legrotaglie ante el Rojo de Avellaneda

Una verdadera fiesta se vivió en el estadio Víctor Legrotaglie en el partido que jugó Gimnasia y Esgrima ante Independiente de Avellaneda

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima este martes tuvo su cuarta presentación en el estadio Víctor Legrotaglie en este torneo Apertura 2026. Es el segundo partido consecutivo de local, ya que venía de jugar en su estadio frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. El Lobo se presentó frente a sus simpatizantes ante Independiente de Avellaneda.

Se vio un lindo marco en las tribunas con la impresionante convocatoria de los hinchas del Lobo, que coparon el estadio.

bandera-gimnasia
Una bandera de Gimnasia y Esgrima que hace alusión al Víctor Legrotaglie.

Este es el segundo equipo que enfrenta el Lobo de los denominados grandes en el Víctor Legrotaglie, en estos primeros partidos en Primera. San Lorenzo fue el primer conjunto que fue recibido por el Mensana, donde perdió por 1 a 0.

Como sucede cada vez que el equipo del Parque juega de local, sus simpatizantes acudieron al Teatro de los Sueños, como en los partidos con San Lorenzo, Instituto y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con la alegría de volver a alentar al Blanquinegro y con el optimismo de retornar a la senda del triunfo, tras las dos derrotas consecutivas, los fanáticos del Lobo llegaron al Víctor Legrotaglie.

Es la primera vez del Lobo y el Rojo en la máxima categoría

Es la primera vez que el Lobo y el Rojo se enfrentan. En los torneos nacionales nunca se vieron las caras.

Cuándo fue la última vez que jugaron Gimnasia y Esgrima e Independiente de Avellaneda

El choque que los tuvo como protagonistas fue por la Copa Argentina, el 29 de junio de 2025 en el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis, cuando el lobo perdió 2 a 1 y quedó eliminado en la fase inicial. Diego Mondino puso arriba al Mensana y el Rojo lo dio vuelta con los goles de Santiago Montiel y Álvaro Angulo.

Al Blanquinegro lo dirigía Ezequiel Medrán y al Rojo Julio Vaccari.

