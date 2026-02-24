"Te sentís medio ignorante": la inesperada confesión de Lionel Messi sobre el gran arrepentimiento de su vida

Sin embargo, al profundizar, el GOAT dejó de lado las bromas para dar un mensaje cargado de honestidad sobre lo que siente en la actualidad, en un contexto donde se rodea de figuras internacionales.

"Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de haber estudiado y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades y te sentís medio ignorante. Digo: 'Qué boludo, cómo perdí tiempo'", culminó el capitán de la Selección argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MDA_Podcast/status/2026374441857437827&partner=&hide_thread=false La educación es importante para exponenciar las oportunidades



Ve el episodio completo con Messi en nuestro canal de YouTube: https://t.co/hF0ktlcVdd pic.twitter.com/hoXXSphYW5 — Miro de Atrás (@MDA_Podcast) February 24, 2026

Pese a ese reclamo personal, el astro destacó que el deporte fue su gran maestro: "El fútbol es una forma de vivir, te da muchísimos valores. Te educa".

El mensaje para sus hijos: "Tienen otras posibilidades"

Messi también se refirió a la crianza de sus hijos en un entorno de privilegio. Buscando que valoren las herramientas que tienen a disposición: "Les digo que aprovechen, tienen una situación diferente a la que yo tenía. Mi viejo siempre hizo de todo, pero ellos tienen otras posibilidades".

Para el mejor jugador del mundo, la clave está en el equilibrio entre la formación académica y la vida de club: "Me gusta que vengan al club, entrenan toda la tarde... está bueno que le agarren cariño, es lo que se genera desde chiquito".

Para culminar, Messi cerró: "El fútbol te da cosas que en la escuela no vivís. Esa picardía y el día a día en un grupo te sirve para manejarte en distintas situaciones de la vida".

La nota completa a Lionel Messi