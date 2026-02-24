Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Sorpresiva confesión

"Te sentís medio ignorante": la inesperada confesión de Lionel Messi sobre el gran arrepentimiento de su vida

Lejos de los flashes, Lionel Messi se sinceró sobre su pasado escolar en Rosario y el consejo que le repite constantemente a sus hijos

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Messi sorprendió al hablar de uno de sus mayores arrepentimientos.

Lionel Messi está cada vez más cercano. Más terrenal. Aunque siempre se destacó su sencillez, en el último tiempo el rosarino se ha mostrado de una forma particular: lejos de la rigidez europea. El capitán de la Selección argentina se está acostumbrando a dar entrevistas más íntimas y, en consecuencia, a hablar mucho más de su lado humano.

En las últimas horas, el mejor jugador del mundo participó del podcast "Miro de atrás", junto a Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias. Allí, el 10 sorprendió al referirse a una de las situaciones que mayor arrepentimiento le genera y reveló la estricta enseñanza que intenta transmitirle a Thiago, Mateo y Ciro.

messi sorteo mundial
Lionel Messi atraviesa la recta final de su carrera en el f&uacute;tbol de los Estados Unidos.

El pasado escolar de Messi y su "espina" con los estudios

Messi recordó sus épocas de estudiante entre Rosario y España, confesando que los libros no eran precisamente su fuerte. "Hice primer año, era octavo en Argentina, y un desastre. Iba al Comercial 5 allá en Rosario, vivía a la vuelta y llegaba siempre tarde", recordó entre risas.

Sin embargo, al profundizar, el GOAT dejó de lado las bromas para dar un mensaje cargado de honestidad sobre lo que siente en la actualidad, en un contexto donde se rodea de figuras internacionales.

"Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de haber estudiado y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades y te sentís medio ignorante. Digo: 'Qué boludo, cómo perdí tiempo'", culminó el capitán de la Selección argentina.

Pese a ese reclamo personal, el astro destacó que el deporte fue su gran maestro: "El fútbol es una forma de vivir, te da muchísimos valores. Te educa".

El mensaje para sus hijos: "Tienen otras posibilidades"

Messi también se refirió a la crianza de sus hijos en un entorno de privilegio. Buscando que valoren las herramientas que tienen a disposición: "Les digo que aprovechen, tienen una situación diferente a la que yo tenía. Mi viejo siempre hizo de todo, pero ellos tienen otras posibilidades".

Para el mejor jugador del mundo, la clave está en el equilibrio entre la formación académica y la vida de club: "Me gusta que vengan al club, entrenan toda la tarde... está bueno que le agarren cariño, es lo que se genera desde chiquito".

Para culminar, Messi cerró: "El fútbol te da cosas que en la escuela no vivís. Esa picardía y el día a día en un grupo te sirve para manejarte en distintas situaciones de la vida".

La nota completa a Lionel Messi

