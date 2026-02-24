Independiente Rivadavia vs. River: accesos y venta de entradas para no socios e hinchas neutrales

El próximo partido de Independiente Rivadavia como local será nada menos que ante River, por la 8va. fecha del Torneo Apertura 2026 y en lo que puede ser el inicio de un nuevo ciclo para los Millonarios tras la renuncia de Marcelo Gallardo.
El encuentro será el próximo lunes 2 de marzo a las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas y están a la venta las entradas para los no socios y el público neutral a través de Global Fan. Es importante aclarar que los socios con la cuota de febrero al día no pagan entrada.
Los hinchas de la Lepra ingresarán por calle Carlos Thays y ocuparán la Popular Sur, la Platea descubierta y el sector Sur de la Platea cubierta, además de tener posibilidad de acceder a la Playa Oficial.
Por su parte, el público neutral ocupará la Popular Norte y el sector Norte de la Platea cubierta, ingresando por Avenida Libertador.
Los precios de las entradas para los NO SOCIOS
Los precios de las entradas para los NEUTRALES
Menores de 12 años: 50% de descuento
La Lepra lidera la Zona B del Torneo Apertura con 15 puntos en 6 fechas y el Millonario se quedó sin DT y tiene solo 7 puntos con 2 victorias, un empate y 3 derrotas.