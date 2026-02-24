Independiente Rivadavia vs. River: accesos y venta de entradas para no socios e hinchas neutrales

Por su parte, el público neutral ocupará la Popular Norte y el sector Norte de la Platea cubierta, ingresando por Avenida Libertador.

Los precios de las entradas para los NO SOCIOS

Popular Sur CSIR: $40.000

Descubierta CSIR: $60.000

Cubierta CSIR: $80.000

Playa Oficial CSIR: $50.000

Los precios de las entradas para los NEUTRALES

Popular Norte Neutral: $60.000

Cubierta Norte Neutral: $100.000

Menores de 12 años: 50% de descuento

Independiente Rivadavia vs. River en el Malvinas Argentinas

Aunque antes deben enfrentar a Racing y Banfield, respectivamente, Independiente Rivadavia y River ya palpitan el cruce del próximo lunes 2 de marzo en el Malvinas Argentinas.

La Lepra lidera la Zona B del Torneo Apertura con 15 puntos en 6 fechas y el Millonario se quedó sin DT y tiene solo 7 puntos con 2 victorias, un empate y 3 derrotas.