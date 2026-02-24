Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Apertura

Independiente Rivadavia vs. River: accesos y venta de entradas para no socios e hinchas neutrales

El próximo partido de Independiente Rivadavia como local será nada menos que ante River, por la 8va. fecha del Torneo Apertura 2026.

Por UNO
La Lepra y River volverán a medirse en el Malvinas.

El próximo partido de Independiente Rivadavia como local será nada menos que ante River, por la 8va. fecha del Torneo Apertura 2026 y en lo que puede ser el inicio de un nuevo ciclo para los Millonarios tras la renuncia de Marcelo Gallardo.

El encuentro será el próximo lunes 2 de marzo a las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas y están a la venta las entradas para los no socios y el público neutral a través de Global Fan. Es importante aclarar que los socios con la cuota de febrero al día no pagan entrada.

lepra 1

Los hinchas de la Lepra ingresarán por calle Carlos Thays y ocuparán la Popular Sur, la Platea descubierta y el sector Sur de la Platea cubierta, además de tener posibilidad de acceder a la Playa Oficial.

Por su parte, el público neutral ocupará la Popular Norte y el sector Norte de la Platea cubierta, ingresando por Avenida Libertador.

ingresos

Los precios de las entradas para los NO SOCIOS

  • Popular Sur CSIR: $40.000
  • Descubierta CSIR: $60.000
  • Cubierta CSIR: $80.000
  • Playa Oficial CSIR: $50.000

Los precios de las entradas para los NEUTRALES

  • Popular Norte Neutral: $60.000
  • Cubierta Norte Neutral: $100.000

Menores de 12 años: 50% de descuento

Independiente Rivadavia vs. River en el Malvinas Argentinas

Aunque antes deben enfrentar a Racing y Banfield, respectivamente, Independiente Rivadavia y River ya palpitan el cruce del próximo lunes 2 de marzo en el Malvinas Argentinas.

La Lepra lidera la Zona B del Torneo Apertura con 15 puntos en 6 fechas y el Millonario se quedó sin DT y tiene solo 7 puntos con 2 victorias, un empate y 3 derrotas.

