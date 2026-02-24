Arón Agüero después del triunfazo del Deportivo Maipú: "Este grupo va ir siempre para adelante todo el año"

Deportivo Maipu. Deportivo Maip+u viene de vencer a Rafaela.

El zaguero central habló de la gran victoria frente a Atlético de Rafaela, en calle Vergara y reconoció: "La verdad que pudimos dar vuelta un partido que arrancó complicado, porque nos hicieron un gol por una distracción nuestra en los primeros minutos, pero pudimos revertir el resultado, lograr los primeros puntos del torneo y regalarle una alegría a los hinchas que nos alentaron todo el partido ".

Embed - Arón Agüero, valoró la entrega del equipo en la victoria del Deportivo Maipú

"Este grupo, que es muy lindo y unido, va ir siempre para adelante todo el año, no vamos a bajar los brazos. No habíamos arrancado bien el 2026 con la eliminación en la Copa Argentina y en el arranque del torneo con la derrota con Agropecuario. En lo deportivo no habíamos tenido buenos resultados pero sí en los futbolístico", dijo.