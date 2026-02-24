Arón Agüero después del triunfazo del Deportivo Maipú: "Este grupo va ir siempre para adelante todo el año"

Deportivo Maipú logró ante Atlético de Rafaela su primer triunfo de este 2026 en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Arón Agüero fue una de las figuras del equipo con lo que transmitió desde el fondo y al término del partido habló con Diario UNO.
Arón Agüero, defensor del Deportivo Maipú, dejó sus sensaciones tras la victoria ante Atlético Rafaela. Fue el primer triunfo del Cruzado en este 2026
Deportivo Maipú logró ante Atlético de Rafaela su primer triunfo de este 2026 en el estadio Omar Higinio Sperdutti. Arón Agüero fue una de las figuras del equipo con lo que transmitió desde el fondo y al término del partido habló con Diario UNO.
El zaguero central habló de la gran victoria frente a Atlético de Rafaela, en calle Vergara y reconoció: "La verdad que pudimos dar vuelta un partido que arrancó complicado, porque nos hicieron un gol por una distracción nuestra en los primeros minutos, pero pudimos revertir el resultado, lograr los primeros puntos del torneo y regalarle una alegría a los hinchas que nos alentaron todo el partido ".
"Este grupo, que es muy lindo y unido, va ir siempre para adelante todo el año, no vamos a bajar los brazos. No habíamos arrancado bien el 2026 con la eliminación en la Copa Argentina y en el arranque del torneo con la derrota con Agropecuario. En lo deportivo no habíamos tenido buenos resultados pero sí en los futbolístico", dijo.
Arón Agüero está atravesando un gran presente en el Deportivo Maipú con la continuidad que tiene. "Desde mi posición trato de dar lo mejor en mi puesto, estoy contento con lo que estoy haciendo, estoy muy agradecido a este club", afirmó.
Deportivo Maipú visitará a San Martín de Tucumán por la 3ra fecha el próximo domingo 1 de marzo desde las 19.
El Cruzado, el equipo dirigido por Alexis Matteo, tiene 3 puntos en dos partidos, con una victoria y una derrota.