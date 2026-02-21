Deportivo Maipú lució ante Atlético de Rafaela un estadio renovado con sus nuevas luminarias

El Deportivo Maipú tuvo su estreno de local en este torneo de la Primera Nacional 2026 este sábado por la noche ante Atlético Rafaela por la segunda fecha del torneo. El estadio Omar Higinio Sperdutti lució renovado después de las obras que se realizaron.
Hubo una gran convocatoria en calle Vergara para ver en acción al equipo de Alexis Matteo y se vivió un día muy importante en el Cruzado.
Los simpatizantes pudieron ver las obras realizadas en la platea norte y la renovación completa de las luminarias. En total se adquirieron y se colocaron 64 reflectores de 500W.
Las tribunas lucieron renovadas y pintadas.
Además se estrenó la ampliación de la tribuna que da al Norte con dos tramos de 17 metros y 9 niveles cada uno, llevando la capacidad de La Fortaleza a más de 11 mil espectadores.
Se inauguró el sistema de reconocimiento facial en Sector Norte y Oeste.
Para poder ingresar, debieron validar identidad (RENAPER) en la app Global Fan.
El ingreso fue con DNI físico.
Los menores debieron ingresar acompañados por un adulto, sin excepción.
El Deportivo Maipú volvió a jugar un partido de noche en la Primera Nacional. El último fue en el año 2022 cuando el equipo recibió a Alvarado de Mar del Plata (fue derrota por 1 a 0), el 9 de septiembre, por la fecha 33.
La última vez que el Deportivo Maipú jugó en calle Vergara
La última vez que los hinchas vieron de local a su equipo fue el 28 de septiembre del año pasado cuando el elenco maipucino cayó ante Colegiales (1-2), por la penúltima fecha de la fase regular.