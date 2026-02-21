Deportivo Maipú lució ante Atlético de Rafaela un estadio renovado con sus nuevas luminarias

Las tribunas lucieron renovadas y pintadas.

Además se estrenó la ampliación de la tribuna que da al Norte con dos tramos de 17 metros y 9 niveles cada uno, llevando la capacidad de La Fortaleza a más de 11 mil espectadores.

El anuncio de las obras se dio a finales del 2024 y en abril del año pasado comenzaron los trabajos de construcción. Luego de varios meses de mucho trabajo, esta semana el club hizo oficial la finalización de las obras con un posteo en sus redes con el lema "seguimos construyendo historia".

Se inauguró el sistema de reconocimiento facial en Sector Norte y Oeste .

. Para poder ingresar, debieron validar identidad (RENAPER) en la app Global Fan .

. El ingreso fue con DNI físico .

. Los menores debieron ingresar acompañados por un adulto, sin excepción.

luminarias-deportivo-maipu El Cruzado inauguró las luminarias. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Deportivo Maipú volvió a jugar un partido de noche en la Primera Nacional. El último fue en el año 2022 cuando el equipo recibió a Alvarado de Mar del Plata (fue derrota por 1 a 0), el 9 de septiembre, por la fecha 33.

La última vez que el Deportivo Maipú jugó en calle Vergara

La última vez que los hinchas vieron de local a su equipo fue el 28 de septiembre del año pasado cuando el elenco maipucino cayó ante Colegiales (1-2), por la penúltima fecha de la fase regular.