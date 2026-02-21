Las mejores fotos de los hinchas Independiente Rivadavia en el partido con el Rojo

Con la alegría de volver a alentar al club de sus amores, y con el optimismo de retornar a la senda del triunfo, los fanáticos de Independiente Rivadavia poco a poco van ocupando su lugar en el Bautista Gargantini.

hinchas-independiente-rivadavia Los fanáticos del Azul del Parque coparon el Parque. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Con amigos, en familia o con los conocidos de la cancha, esos que por al menos por 90 minutos se vuelven del círculo íntimo, los hinchas sueltan sus energías positivas para que su equipo sume de a tres y siga prendido en los primeros puestos de la Zona B de la Liga Profesional.

hincha-independiente-rivadavia

“Acá estamos como siempre, alentando a Independiete Rivadavia. Esperamos volver al triunfo, después de la derrota con Belgrano. Hoy nos quedamos con los tres puntos”, dijo Rodrigo, un fanático azul.

Su amigo Pablo dijo: “Contra Belgrano merecimos empatar. Fue una derrota injusta. Hoy volvemos a la victoria y a quedar en lo más alto de la tabla".

La Fundación Grupo América acompaña a Independiente Rivadavia

La Funcación Grupo América estuvo en el Gargantini como cada vez que el Azul juega de local. En el entretiempo se sortean camisetas oficiales de la Lepra entre los hinchas que colaboraron con un alimento no perecedero.

Tras jugar con el Rojo de Avellaneda, la Lepra visitará a Racing el jueves 26 de febrero a las 17.15, por la 7ma fecha del Torneo Apertura.

Las postales de los hinchas de Independiente Rivadavia

hinchas-independiente-rivadavia8 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

hinchas-independiente-rivadavia7 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

hinchas-independiente-rivadavia6 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

hinchas-independiente-rivadavia5 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

hinchas-independiente-rivadavia4 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO