Noche de estreno para el Deportivo Maipú

Deportivo-Maipu-estadio-Omar-Higinio-Sperdutti-ampliacion-plate-norte-1 Los dirigentes e hinchas cumplieron el sueño de ampliar la capacidad del estadio Omar Higinio Sperdutti. (Fotos gentileza prensa Deportivo Maipú).

"Esta ampliación nos permite seguir creciendo: más de 11.000 personas podrán alentar ahora en nuestra casa, ampliando la capacidad y haciendo cada partido todavía más imponente. Gracias a todos los que hacen posible que el club siga avanzando.", agrega el posteo.

Así fue el paso a paso para la ampliación de la platea norte del estadio del Deportivo Maipú:

Nueva luminarias para La Fortaleza del Deportivo Maipú

En cada uno de los rostros que trabajan en el día a día del Cruzado se vio reflejada una inmensa felicidad cuando se encendieron las nuevas luces de La Fortaleza.

Este jueves por la tarde el plantel profesional llevó a cabo su entrenamiento en el campo de juego del Omar Higinio Sperdutti y bajo la mirada de los dirigentes, allegados e hinchas -que pintaban las tribunas-, pudieron disfrutar de un avance de lo que se verá este sábado desde las 20.

En total se adquirieron y colocaron 64 reflectores de 500W, marcando un paso clave en el crecimiento de la institución.

Deportivo-Maipu-luces-estadio-Omar-Higinio-Sperdutt El jueves por la tarde se encendieron por primera vez las nuevas luces del estadio Omar Higinio Sperdutti.

Los trabajos se dividieron en cinco etapas, finalizando la última este viernes por la noche para delas las nuevas luces en optimas condiciones de cara al partido con Atlético de Rafaela.

Etapa 1: desconexión y descenso de 36 reflectores LED existentes y de las cuatro torres de iluminación, a una altura aproximada de 25 metros, mediante hidrogrúa.

Etapa 2: construcción de un nuevo marco metálico (4 x 3 m. aprox.) para cada torre diseñado para soportar 24 artefactos LED, alcanzando una potencia total de 10.000W. Además, se incorporará en cada torre un nuevo caño de mayor grosor, con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar una mayor estabilidad estructural.

Etapa 3: elevación y montaje del nuevo sistema en cada torre, con posicionamiento y orientación precisa mediante sistema láser para una correcta distribución lumínica.

Etapa 4: acondicionamiento y actualización del tablero eléctrico del estadio, incorporando nuevo cableado, contactores y botonera para una operación más segura y eficiente.

Etapa 5: pruebas finales de funcionamiento, verificación y ajustes necesarios para garantizar el correcto rendimiento del sistema.

Deportivo-Maipu-noche-estadio-Omar-Higinio-Sperdutti-nuevas-luminarias-1 Como en los viejos tiempos del Federal A, los hinchas del Cruzado volverán a disfrutar de las noches de fútbol en calle Vergara. (Foto gentileza Prensa Deportivo Maipú).

El trabajo para llegar en condiciones para el partido de este sábado por la noche se volvió a contrarreloj luego de sufrir los daños que causó la tormenta del viernes 30 de enero en una de las torres del estadio Omar Higinio Sperdutti.

De esta manera, el Deportivo Maipú volverá a jugar un partido de noche en la Primera Nacional. El último fue en el año 2022 cuando el equipo recibió a Alvarado de Mar del Plata (fue derrota por 1 a 0), el 9 de septiembre, por la fecha 33.

Más de cuatro meses sin jugar como local

Si hablamos de vueltas, son casi cinco meses sin jugar en su estadio. La última vez que los hinchas vieron de local a su equipo fue el 28 de septiembre del año pasado cuando el equipo cayó ante Colegiales (1-2), por la penúltima fecha de la fase regular.

Luego, cerró el torneo visitando a Atlanta y tras clasificar a la primera ronda del Reducido, también jugó en Buenos Aires ante Estudiantes de Caseros.