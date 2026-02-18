Deportivo Maipú: el estreno de la Tribuna Norte y la advertencia a sus hinchas por el nuevo ingreso al estadio

"Nuestro estadio suma un nuevo capítulo con la inauguración de la Tribuna Norte. Una obra construida en dos tramos de 17 metros, con 9 niveles cada uno, pensada para que la pasión se viva desde cada escalón", comenzó el Cruzado en su escrito.

Posteo Maipú Tribuna Norte El posteo de Maipú en sus redes sociales.

A su vez, Maipú sumó: "Además, se avanzó con trabajos de pintura y puesta en valor, para que nuestro estadio luzca como se merece. Esta ampliación nos permite seguir creciendo: más de 11.000 personas podrán alentar ahora en nuestra casa, ampliando la capacidad y haciendo cada partido todavía más imponente".

"Gracias a todos los que hacen posible que el club siga avanzando. Somos Maipú. Somos +11.000 más", cerró el comunicado del club, el cual estuvo acompañado de una serie de fotos, las cuales tuvieron a su presidente, Hernán Sperdutti, como principal protagonista.

Más tarde, por la misma vía, el Cruzado publicó un video en el que fue mostrando el avance de la obra. "Nuestra casa se agranda. El orgullo también. La nueva Tribuna Norte ya es una realidad. Más espacio, más familia cruzada, más historia por escribir. Así crece Maipú. Así se construye futuro. Somos Maipú. Somos +11.000 más", escribió la cuenta oficial.

El nuevo mecanismo de ingreso para los hinchas de Maipú

Este sábado, desde las 20, Deportivo Maipú será local de Atlético Rafaela en el Omar Higinio Sperdutti. En la previa del encuentro, el Cruzado le dejó una importante advertencia a sus hinchas: se inaugurará un nuevo mecanismo de ingreso al estadio.

"Este sábado, Deportivo Maipú recibe a Atlético Rafaela en La Fortaleza, desde las 20. IMPORTANTE: se inaugura el sistema de reconocimiento facial en Sector Norte y Oeste. Para poder ingresar, deberán validar identidad (RENAPER) en la app Global Fan", comenzó el texto.

Deportivo Maipú La advertencia de Maipú a sus socios, sobre el nuevo ingreso al estadio.

"El ingreso será obligatoriamente con DNI físico. Los menores deberán ingresar acompañados por un adulto, sin excepción. ¡Este sábado, todos juntos en casa para vivir una verdadera fiesta!", cerró el anuncio del Cruzado.