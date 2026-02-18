Medina y Bravo, DT y arquero de la Reserva de Independiente Rivadavia, analizaron la derrota con Boca

Tras el partido con Boca, el entrenador analizó lo sucedido en el Bautista Gargantini: "Creo que fuimos superiores. Nos abren el partido con una pelota parada que quizás es desconcentración nuestra, pero después fuimos los que propusimos en el partido. Tuvimos algunas ocasiones, pero no pudimos concretar".

"Me voy tranquilo porque los chicos demuestran que quieren y que tienen actitud. Hoy mejoramos bastante con respecto al partido pasado. Queda afinar algunos detalles que en definitiva en el fútbol son los detalles hacen la diferencia", sumó.

Haciendo énfasis en la pelota parada, vía por la que vino el gol del Xeneize, resaltó: "El gol de ellos creo que fue más desatención nuestra que virtud de ellos, Esto es fútbol, son cosas que pasan y hay que aprender de los errores".

Embed - Nicolás Medina - DT de la Reserva de Independiente Rivadavia

Con respecto a los fallos arbitrales, Medina detalló: "Con respecto al penal, para mí lo toma, lo sujeta y lo desequilibra. En el offside, para mí el defensor de Boca la toca para atrás y no era posición adelantada. Son decisiones del árbitro que hay que asumirlas. Vamos a tratar de seguir mejorando para empezar a ganar".

Para finalizar, el DT reveló cómo se siente en esta nueva etapa de su carrera profesional: "Estoy muy contento. Es una experiencia muy linda y más con un club que quiero tanto, así que es una responsabilidad extra. Metiéndole y tratando de desarrollar a estos chicos para que el día de mañana jueguen en Primera y el club los pueda disfrutar".

"Con el cuerpo técnico nos ensamblamos muy bien, nos llevamos muy bien y son grandes profesionales. Si todo eso va de la mano, es mucho más lindo", sentenció el entrenador de la Reserva de Independiente Rivadavia.

Fernando Bravo y su enojo con las fallas arbitrales

Fernando Bravo fue una de las figuras de la Lepra en el Gargantini. En el gol no tuvo nada que hacer y mantuvo a su equipo a tiro del empate con grandes respuestas a lo largo de los 90 minutos. pese a ello, el Azul no pudo concretar las claras que tuvo y terminó quedándose con las manos vacías.

"Yo creo que era para un empate o hasta para darlo vuelta. En la falta previa al gol, le cobra el grito al jugador de Boca. Yo creo que fue injusto lo de los árbitros pero bueno, cuando tenés árbitro en contra solo queda seguir. No se nos dio el gol", comenzó.

Sobre su performance en el verde césped, se permitió contentarse con lo mostrado bajo los tres palos: "En lo personal estoy muy contento. Entreno día a día doble turno y estoy viendo los frutos ahora. En el plano personal me voy un poco contento con lo que hice".

Embed - Fernando Bravo, arquero de la Reserva de Independiente Rivadavia, habló tras el partido con Boca

Hizo la pretemporada con el plantel comandado por Alfredo Berti y hoy es el cuarto arquero del plantel profesional: "Es muy importante. Aprendes mucho en Primera. Estoy peleando para poder tener un contrato y seguir estando ahí. Hoy estoy siendo el cuarto arquero del plantel. Tengo que seguir metiéndole".

Para finalizar Bravo se refirió a Nicolás Bolcato, con quien compartió en Reserva durante todo el 2025: "Nico es una gran persona, tiene una humildad muy grande. La verdad que me bancó mucho y yo lo banqué a él en los viajes. Compartimos habitación en las concentraciones. Tengo una gran relación con él".