El mundo Boca se ve sacudido en las últimas horas por una noticia que encendió la ilusión de todos los hinchas en las redes sociales. Nahitan Nández, uno de los jugadores más queridos por la parcialidad xeneize en los últimos años, confirmó que el presidente del club se contactó con él con el objetivo de concretar su regreso.
"Me mandó un mensaje": el ex Boca que reveló que mantiene charlas con Juan Román Riquelme
Según el propio jugador, el contacto con Riquelme no es algo nuevo, sino una relación que se mantiene a través del tiempo. ¿Volverá a Boca alguna vez?
En una entrevista reciente con el medio uruguayo El Espectador, el actual mediocampista del Al-Qadsiah de Arabia Saudita reveló detalles de sus charlas privadas con Juan Román Riquelme.
Nández confirmó que Riquelme se contactó con él
Según el propio jugador, el contacto con Riquelme no es algo nuevo, sino una relación que se mantiene a través del tiempo."Román me mandó mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo", confesó el volante charrúa, dejando claro que el ídolo de Don Torcuato no le saca el ojo de encima.
"Él me dice que deje un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta", declaró el ex Peñarol. Incluso, Nández relató entre risas que, en una de sus últimas charlas, Riquelme le preguntó de forma irónica si "iba a seguir de vacaciones" o quería volver a Boca.
A pesar del deseo manifiesto de Riquelme y de las ganas que siempre ha mostrado el jugador por el club, la operación no es sencilla. Actualmente, Nández tiene contrato vigente en el fútbol árabe hasta el año 2027, con un salario muy por encima de los estándares del fútbol argentino.
Con la Copa Libertadores 2026 como gran objetivo en el horizonte, el Consejo de Fútbol de Boca busca nombres de jerarquía y sentido de pertenencia, características que el uruguayo cumple a la perfección.
El hincha de Boca no se ilusiona por ahora. Acostumbrado a este rumor, sigue reclamando buen juego y resultados en un 2026 que comenzó de manera irregular.
Paredes es baja frente a Racing: cuánto tiempo estará afuera de las canchas
El capitán y líder futbolístico de Boca tiene un esguince en su tobillo derecho y, tras jugar infiltrado el choque con Platense, no jugará frente a la Academia, por recomendación del cuerpo médico. Tendrá una recuperación de diez días, aproximadamente.