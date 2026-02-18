"Me mandó un mensaje": el ex Boca que reveló que mantiene charlas con Juan Román Riquelme

"Él me dice que deje un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta", declaró el ex Peñarol. Incluso, Nández relató entre risas que, en una de sus últimas charlas, Riquelme le preguntó de forma irónica si "iba a seguir de vacaciones" o quería volver a Boca.

A pesar del deseo manifiesto de Riquelme y de las ganas que siempre ha mostrado el jugador por el club, la operación no es sencilla. Actualmente, Nández tiene contrato vigente en el fútbol árabe hasta el año 2027, con un salario muy por encima de los estándares del fútbol argentino.

nandez-mensaje-redes Nández mantiene conversaciones con Riquelme y los hinchas se ilusionan.

Con la Copa Libertadores 2026 como gran objetivo en el horizonte, el Consejo de Fútbol de Boca busca nombres de jerarquía y sentido de pertenencia, características que el uruguayo cumple a la perfección.

El hincha de Boca no se ilusiona por ahora. Acostumbrado a este rumor, sigue reclamando buen juego y resultados en un 2026 que comenzó de manera irregular.

Paredes es baja frente a Racing: cuánto tiempo estará afuera de las canchas

El capitán y líder futbolístico de Boca tiene un esguince en su tobillo derecho y, tras jugar infiltrado el choque con Platense, no jugará frente a la Academia, por recomendación del cuerpo médico. Tendrá una recuperación de diez días, aproximadamente.