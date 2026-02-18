Inicio Ovación Fútbol Vinicius Júnior
El descargo de Vinicius y la respuesta de Prestianni luego de la acusación de racismo en Real Madrid vs Benfica

Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni protagonizaron un cruce en el duelo entre Real Madrid y Benfica por la Champions League

Por Carolina Quiroga
Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni en pleno cruce en Champions League. 

El cruce entre Benfica y Real Madrid por la ida de los playoffs de la Champions League terminó en escándalo luego de que Vinícius Júnior acusara al argentino Gianluca Prestianni de agredirlo con dichos racistas luego del gol del brasileño en el partido.

En sus redes sociales, Vinícius aprovechó para hacer su descargo luego del episodio vivido en el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid. "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son", comenzó diciendo el brasileño en su cuenta de Instagram. "Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", continuó.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada", aludió Vinicius sobre el actuar del árbitro luego de que él le avisara sobre los supuestos dichos racistas del argentino Prestianni. "No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció el futbolista del Real Madrid.

El descargo de Vinícius.

Mbapppé fue uno de los compañeros de Vinicius que salió a defenderlo post partido y fue contundente al señalar que Gianluca Prestianni no debería jugar nunca más la Champions League. "Es un caso grave y espero que la UEFA sepa hacer las cosas como corresponde", declaró Mbappé quien también discutió con Nicolás Otamendi en cancha en medio del ida y vuelta entre Vinicius y Prestianni.

La respuesta de Gianluca Prestianni en redes sociales tras el escándalo por supuesto racismo

El argentino también utilizó sus redes sociales para hacer su descargo luego del episodio ocurrido en el duelo entre Benfica y Real Madrid. Las cámaras nunca pudieron comprobar lo que Gianluca Prestianni le dijo a Vinicius por lo que el joven de 20 años también aprovechó para manifestarse al respecto.

"Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid", escribió Prestianni en una historia de Instagram.

La respuesta de Prestianni.

LaUEFA comunicó que abrió un expediente sobre el episodio entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni y anunció que el caso se encuentra bajo investigación.

