El descargo de Vinicius y la respuesta de Prestianni luego de la acusación de racismo en Real Madrid vs Benfica

En sus redes sociales, Vinícius aprovechó para hacer su descargo luego del episodio vivido en el encuentro entre el Benfica y el Real Madrid. "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son", comenzó diciendo el brasileño en su cuenta de Instagram. "Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", continuó.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada", aludió Vinicius sobre el actuar del árbitro luego de que él le avisara sobre los supuestos dichos racistas del argentino Prestianni. "No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció el futbolista del Real Madrid.